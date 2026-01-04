京都DF松田佳大、山口へのレンタル期間が満了「これからも挑み続けます」
レノファ山口FCは4日、京都サンガF.C.から期限付き移籍中のDF松田佳大(25)について、期限付き移籍期間が満了となったことを発表した。
松田は今季、レンタル先の山口でJ2リーグ戦34試合に出場。また、ルヴァンカップで1試合、天皇杯で1試合プレーした。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF松田佳大
(まつだ・けいた)
■生年月日
2000年5月17日(25歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
190cm/85kg
■経歴
京都橘高-東洋大-水戸-FC大阪-水戸-京都-山口
■出場歴
Jリーグ通算:70試合2得点
リーグカップ通算:2試合
天皇杯通算:3試合1得点
■コメント
「レノファ山口FCを支えてくださっている皆様へ
そして、どんな時も変わらぬ応援を送り続けてくださった皆様へ
この度、期限付き移籍期間満了に伴い、レノファ山口FCを離れることとなりました。
多くの試合に出場させていただき、数え切れない経験を積ませてもらった2025シーズン。
自分の力不足によって結果が出ない日々が続いたこと、そして監督交代などの大きな変化もあり、心が折れそうになる瞬間が何度もありました。
それでも、顔を上げればスタジアムに広がるオレンジの景色と大声援があり、練習場に行けば『きっと大丈夫』と温かい言葉をかけてくださる方々がいました。
皆さんの存在があったからこそ、最後まで走り続け、闘い抜くことができました。
本当にありがとうございました。
結果としてチームは降格という悔しい現実を迎え、大宮戦で見た最後の景色は、今でも僕の心に強く残っています。
この悔しさを決して忘れず、これからの人生、そしてサッカー人生に必ず活かしていきます。
そして僕は、日本代表になるという目標を本気で追い続けています。
いつか日の丸を背負い、ここでいただいた声援や想いを力に変え、皆さんが誇りに思ってもらえる選手になれるよう、これからも挑み続けます。
またいつか、皆さんの声援を背に、ピッチで闘える日が来ることを願っています。
1年間、本当にありがとうございました。」
