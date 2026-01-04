¡ÖTo look on the bright side¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖTo look on the bright side¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¤Â¦ÌÌ¤ò¸«¤ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÕÌ£¤òÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤Ë¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ¦ÌÌ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖSometimes life is hard, but I always try to look on the bright side.¡×
¡Ê¿ÍÀ¸¤Ë¿É¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô