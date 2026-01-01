この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、「【可愛すぎる未就学児】の白熱ストラックアウト！将来のプロ選手は君だ！」と題した動画を公開。少年野球チーム「西フェニックス」が開催した未就学児向けの野球体験会の様子を伝え、子供たちが野球の楽しさに触れる一日となった。



動画では、小さな子供たちがキャッチボールやストラックアウト、ミニゲーム形式のバッティングなどを楽しむ様子が紹介された。西フェニックスの代表を務める水尾氏は、体験会開催の経緯について「昔は公園や空き地でキャッチボールや野球ができたが、今は危ないという理由で野球に携わる機会が減ってきてしまったのかなと思って」と語り、子供たちに野球の楽しさを知ってもらう場を提供したいとの想いを明かした。



体験会は、チームの選手たちによる準備運動からスタート。参加した子供たちは、お兄さん選手に教わりながら、初めて触れるグローブやボールに戸惑いつつも、次第に笑顔を見せ始めた。キャッチボールでは一生懸命にボールを追いかけ、ストラックアウトでは力いっぱい的を狙う姿が見られた。ミニゲームでは、小さな体でバットを振り、全力でベースを駆け抜ける白熱したプレーが繰り広げられた。



西フェニックスの小林監督は、チームの育成方針について「未就学児のうちからスポーツに携わることで、人間性の部分や体力の部分で成長に繋がれば」とコメント。さらに、「中学校・高校・社会人になって、胸を張って社会に出て行ってもらえるような子供たちを育てていきたい」と、野球を通じた人間教育への意気込みを語った。チームは特定の小学校に限らず、どこからでも入団可能だという。



今回の体験会は、子供たちが野球の魅力に直接触れ、体を動かす楽しさを実感する貴重な機会となった。西フェニックスは、未来の野球選手を目指す子供たちの参加を待っている。