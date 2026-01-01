この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【LINEの新規登録方法】新しくアカウントを作成する方法【2026年最新版】」にて、LINE専門家・ひらい先生が、LINEの新規アカウント登録手順について詳しく解説した。ひらい先生は、AndroidとiPhoneでアプリの入手方法が異なる点に注目し、「Androidの方はPlay Store、iPhoneの方はApp Storeというアプリを探してください」とわかりやすく説明した。

続いて、「まずストアを見つけてください」と、操作に迷いがちな初めての利用者に寄り添ったアドバイスを送る。ストアアプリが見つかったあとは、「LINEとローマ字で検索し、緑のアイコンが表示されたらインストールボタンを押しましょう」と具体的な手順を紹介。「LINEの新規登録はこの操作が一番大切です」と強調した。

また、「インストールが完了すれば、アプリが利用可能になります」と実用面に即した説明もあった。動画の最後には「初めての方も、これで迷わずLINEを始められます」と呼びかけ、初心者にも安心のメッセージで締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

LINE新規登録〜プロフィール設定まで徹底解説
03:00

引き継ぎ設定とバックアップの重要性
05:00

トラブル発生時の解決ステップ

