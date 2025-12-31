¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×SUZUKA¡¡Éã¤Î¿¦¶È¹ðÇò¡¡Âçºå¤Î¼Â²È¤Ï¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡½÷À4¿ÍÁÈ¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤ÎSUZUKA¡Ê24¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Âçºå¤Î¼Â²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯·ëÀ®10Ç¯¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¡£½Ð¿ÈÃÏ¤âÇ¯Îð¤â·ÐÎò¤â°ã¤¦Ãæ¡¢MIZYU¤¬16ºÐ¡¢»Ä¤ê¤Î3¿Í¤¬13ºÐ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢2015Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2020Ç¯¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¡È¼ó¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¡É¤¬2023Ç¯¤ËTikTok¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¡£2023Ç¯¤Ë¡ÖÂè65²ó µ±¤¯!ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶î¤±½Ð¤·¤Îº¢¡¢4¿Í¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î°ìÉÊ¡×¤È¤·¤ÆSUZUKA¤ÎÊì¤Î¼êÎÁÍý¡Ö¥Ê¥¹¤ÈÆÚÆù¤Î¤ª¤í¤·¥Ý¥ó¿Ý¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡KANON¤Ï¡Ö·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é3¡¢4Ç¯¤È¤«¤«¤Ê¡£Âçºå¹Ô¤¯¤È¤¤ÏSUZUKA¤Î¼Â²È¤Ë4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö4¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â²È¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡SUZUKA¤Ï¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ª¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢SUZUKA¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ð±Ä¤·¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÉã¤Î¿¦¶È¤ò¤µ¤é¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªµÒ¤µ¤óÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤È¤«¤¬8¥»¥Ã¥È¤°¤é¤¤¡Ê¤¢¤Ã¤Æ¡Ë¡×¤ÈSUZUKA¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¹¥¤¤Ç¡£¤Ç¡¢³¤³°¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¥·¥ç¡¼¤¬À¨¤¤¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ç¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â´Ö¤Ë¤«ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¶âÍËÆü¤ÎÌë¤ËËè½µÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê³°¹ñ¿Í¤Î¡Ë¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£