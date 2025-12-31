Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒ¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡¡¸µÆü£³²óÀï¤ÎÌ´³ð¤ï¤º¡¡»æÃ«´ÆÆÄ¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¡ÊÃÏ¸µ¤Ë¡Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡¦£²²óÀï¡¢´ØÀ¾³Ø±¡£²£·¡Ý£±£·ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡×¡Ê£³£°Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡£²²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¡Íø¤·¤¿£±£¶¹»¤¬²Ö±à¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£µÇ°Âç²ñ¤Îº£²ó¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê£µ¹»Â¿¤¤£µ£¶¹»¤¬½Ð¾ì¡££²²óÀï¤«¤é¥·¡¼¥É¹»£±£°¹»¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÂçºåÀªÍ£°ì¤Î¥·¡¼¥É¹»¡¢Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºåÂè£³¡Ë¤Ï£¶£±¡Ý£³¤Ç¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ë°µ¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë£±£·¡Ý£²£·¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Âç²ñ£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè£±¡Ë¤Ï¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºåÂè£²¡Ë¤ò£³£·¡Ý£µ¤ÇÂà¤±¤¿¡££³²óÀï£¸»î¹ç¤ÏÍèÇ¯£±·î£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±·î£±Æü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡¤Ë¶¥¤êÉé¤±¡¢¸µÆü¤Î£³²óÀï¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£·¡Ý£²£°¤Ç·Þ¤¨¤¿»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¡¢¼«¿Ø¤«¤éºÇ¸å¤Î¹¶·â¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤é¤ìËü»öµÙ¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¡¢£²²óÀï¤Ç¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥Ã¥×Èø¼Ç¼ù¿´¼ç¾¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö£±·î£±Æü¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀÐÀî¸©¤äÎØÅç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤ÎÄÞº¯¤ÏÂç¤¤¯¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ï¸½ºß¤âÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÎØÅç»Ô¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬½¤Éü¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¹»¼Ë¤äÎÀ¤Ê¤É¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£³Ø¹»¤ËÌá¤ì¤ë¥á¥É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»æÃ«Ä¾¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¡ÊÃÏ¸µ¤Ë¡Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÏÉ¬¤ºÀµ·î¤Ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È£±¡¢£²Ç¯À¸¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£