第158回九州地区高校野球長崎大会（県高野連主催）が20日開幕する。三つの連合チームを含む49校42チームが出場し、熱戦を繰り広げる。今大会から投手の代わりに打撃専門の選手を起用できる指名打者（DH）制度が導入される。シード校は、昨秋の前回大会で4強入りした九州文化学園と大崎など6校。会場は、長崎市の県営野球場、諫早市のたちばなしんきんフィールド・オブ・ドリームス、佐世保市総合グラウンド野球場の3カ所。試合