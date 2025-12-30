イライラが笑いに変わる？SNSでバズリ中の体験型展示「怒怒怒ランド」に行ってみた
「怒り」をテーマに、あなたをイライラさせる体験型展示「怒怒怒(どどど)ランド」が、2025年11月16日〜2026年2月25日(水)までの期間、西武渋谷店で開催中だ。
【写真】急に扉を開けられた思春期の子どもとは...？
この記事では、怒怒怒ランドの概要や展示・アクティビティの様子などをたっぷり紹介していく。
■思わず共感しちゃう！展示コンテンツ
西武渋谷店B館の正面入り口から入って、エスカレーターを降りると見えてくる「怒怒怒ランド」。テーマが「怒り」なだけあって、どこを見渡してもとにかく赤い。
怒怒怒ランドはチケットによって、体験できるコンテンツが異なる。展示鑑賞券を持っていると、8つの展示コンテンツを楽しむことができる。
許すまじスマホ
思わず共感してしまう許せないメッセージが集められている。
怒ってる人どうぶつえん
たくさんの怒ってる人たちが集められた動物園。展示パネルだけでなく、なんと実際の人間の展示も。
許せないです逮捕します投票所
「元恋人の写真をカメラロールに入れたまま」、「アイドルの熱愛スクープ」などの内容に対して、「許します」「許せないです、逮捕します」のどちらかのボタンを押して、実際に投票できる展示。
A型の人立ち入り禁止エリア
A型で几帳面な人が耐えられない、発狂してしまうコーナー。実際にA型で几帳面な人たちに考えてもらったという。
不潔のメリーゴーランド
潔癖症の人が気にしていることが展示されている。この展示も実際に潔癖症の人が考えたもので、自分自身が潔癖症なのかどうか、確かめることができる。
■体験型コンテンツで、思い切りストレス発散しよう！
展示鑑賞券＋ハーフあそびパス、または展示鑑賞券＋フルあそびパスを持っていると、展示コンテンツに加え、体験型コンテンツにも参加可能だ。
■プンダエリア
ふざけてるとこうなるぞ投げ
イライラする言葉が書かれた札を、ボールを投げてやっつけるあそび。制限時間は30秒。キャストが手動で札を動かして邪魔をしてくるため、意外と札にボールをあてるのが難しかった。
ぶっとばすぞボンボヤージュ
大スクリーンに出てくるイライラする言葉を、ボールを投げてぶっ飛ばすあそび。「ちょっと遅れます」「セール対象外」など、日常に潜む言葉がたくさん出てくる。イライラを思う存分ぶつけることができ、よいストレス発散になった。
■ウッサエリア
地面に埋めよう！クソリプ飛ばし
SNSで見かける、「余計なお世話系リプ」を飛ばして地面に埋めるあそび。書いてある内容は1つずつ違っていて、その数40種類。簡単そうに見えて、なかなか穴に入らなかったが、飛ばすときと穴に入ったときの不思議な爽快感がクセになった。
もしかして怒ってます？大会
「怒ってるのかな...？」と半信半疑になるあの瞬間を再現したあそびで、怒りマークを投げて、優しい人をじわじわ怒らせる。
■怒怒怒アニマルズによるショーも開催！いつ行くのが狙い目？
中高生や大学生を中心に人気沸騰中の「怒怒怒ランド」。担当者によると、平日の10時〜13時ごろまでが、比較的空いている狙い目の時間帯だそう！混雑すると、体験型コンテンツに待ち時間ができてしまったりするので、空いている時間を狙ってみて。
また、火・水・木曜の夕方は「怒怒怒ランド」のキャラクターたちによるショーが開催されている。展示鑑賞券を持っていれば、誰でも鑑賞可能だ。時間帯は18時〜18時30分、18時30分〜19時、19時〜19時30分、19時30分〜19時45分の各日4回ずつだ。※12月30日、31日(水)はキャストが帰省するため、ショーの開催はありません
キャラクターたちによるやる気のない自由なパフォーマンスショーが大好評だそうで、この時間帯の混雑は必至かもしれない。
そして、最後にぜひ寄ってほしいのが、「せっかく来たんですからグッズショップ」。怒怒怒アニマルズたちのグッズのほか、カプセルトイなども取りそろえられていた。支払いの際に現金が使えないので、注意が必要。
「怒り」を笑って楽しむという、なんとも新感覚な体験型展示だったが、見終わったあとには不思議と嫌な気はせず、むしろ笑ってスッキリ。期間限定開催なので、終わってしまう前に足を運んでみて。
■「怒怒怒ランド」開催概要
日程：2025年11月16日〜2026年2月25日(水)
会場：西武 渋谷店 B館地下1階
住所：東京都渋谷区宇田川町21-1
チケット料金：
＜平日＞
・展示鑑賞券：2100円
・展示鑑賞券＋ハーフあそびパス：2700円
・展示鑑賞券＋フルあそびパス：3100円
・小学生以下：無料
※障害者手帳をお持ちの方：500円割引(本人＋介助者1人)
＜休日＞
・展示鑑賞券：2400円
・展示鑑賞券＋ハーフあそびパス：3000円
・展示鑑賞券＋フルあそびパス：3400円
・小学生以下：無料
※障害者手帳をお持ちの方：500円割引(本人＋介助者1人)
取材・文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】急に扉を開けられた思春期の子どもとは...？
この記事では、怒怒怒ランドの概要や展示・アクティビティの様子などをたっぷり紹介していく。
■思わず共感しちゃう！展示コンテンツ
怒怒怒ランドはチケットによって、体験できるコンテンツが異なる。展示鑑賞券を持っていると、8つの展示コンテンツを楽しむことができる。
許すまじスマホ
思わず共感してしまう許せないメッセージが集められている。
怒ってる人どうぶつえん
たくさんの怒ってる人たちが集められた動物園。展示パネルだけでなく、なんと実際の人間の展示も。
許せないです逮捕します投票所
「元恋人の写真をカメラロールに入れたまま」、「アイドルの熱愛スクープ」などの内容に対して、「許します」「許せないです、逮捕します」のどちらかのボタンを押して、実際に投票できる展示。
A型の人立ち入り禁止エリア
A型で几帳面な人が耐えられない、発狂してしまうコーナー。実際にA型で几帳面な人たちに考えてもらったという。
不潔のメリーゴーランド
潔癖症の人が気にしていることが展示されている。この展示も実際に潔癖症の人が考えたもので、自分自身が潔癖症なのかどうか、確かめることができる。
■体験型コンテンツで、思い切りストレス発散しよう！
展示鑑賞券＋ハーフあそびパス、または展示鑑賞券＋フルあそびパスを持っていると、展示コンテンツに加え、体験型コンテンツにも参加可能だ。
■プンダエリア
ふざけてるとこうなるぞ投げ
イライラする言葉が書かれた札を、ボールを投げてやっつけるあそび。制限時間は30秒。キャストが手動で札を動かして邪魔をしてくるため、意外と札にボールをあてるのが難しかった。
ぶっとばすぞボンボヤージュ
大スクリーンに出てくるイライラする言葉を、ボールを投げてぶっ飛ばすあそび。「ちょっと遅れます」「セール対象外」など、日常に潜む言葉がたくさん出てくる。イライラを思う存分ぶつけることができ、よいストレス発散になった。
■ウッサエリア
地面に埋めよう！クソリプ飛ばし
SNSで見かける、「余計なお世話系リプ」を飛ばして地面に埋めるあそび。書いてある内容は1つずつ違っていて、その数40種類。簡単そうに見えて、なかなか穴に入らなかったが、飛ばすときと穴に入ったときの不思議な爽快感がクセになった。
もしかして怒ってます？大会
「怒ってるのかな...？」と半信半疑になるあの瞬間を再現したあそびで、怒りマークを投げて、優しい人をじわじわ怒らせる。
■怒怒怒アニマルズによるショーも開催！いつ行くのが狙い目？
中高生や大学生を中心に人気沸騰中の「怒怒怒ランド」。担当者によると、平日の10時〜13時ごろまでが、比較的空いている狙い目の時間帯だそう！混雑すると、体験型コンテンツに待ち時間ができてしまったりするので、空いている時間を狙ってみて。
また、火・水・木曜の夕方は「怒怒怒ランド」のキャラクターたちによるショーが開催されている。展示鑑賞券を持っていれば、誰でも鑑賞可能だ。時間帯は18時〜18時30分、18時30分〜19時、19時〜19時30分、19時30分〜19時45分の各日4回ずつだ。※12月30日、31日(水)はキャストが帰省するため、ショーの開催はありません
キャラクターたちによるやる気のない自由なパフォーマンスショーが大好評だそうで、この時間帯の混雑は必至かもしれない。
そして、最後にぜひ寄ってほしいのが、「せっかく来たんですからグッズショップ」。怒怒怒アニマルズたちのグッズのほか、カプセルトイなども取りそろえられていた。支払いの際に現金が使えないので、注意が必要。
「怒り」を笑って楽しむという、なんとも新感覚な体験型展示だったが、見終わったあとには不思議と嫌な気はせず、むしろ笑ってスッキリ。期間限定開催なので、終わってしまう前に足を運んでみて。
■「怒怒怒ランド」開催概要
日程：2025年11月16日〜2026年2月25日(水)
会場：西武 渋谷店 B館地下1階
住所：東京都渋谷区宇田川町21-1
チケット料金：
＜平日＞
・展示鑑賞券：2100円
・展示鑑賞券＋ハーフあそびパス：2700円
・展示鑑賞券＋フルあそびパス：3100円
・小学生以下：無料
※障害者手帳をお持ちの方：500円割引(本人＋介助者1人)
＜休日＞
・展示鑑賞券：2400円
・展示鑑賞券＋ハーフあそびパス：3000円
・展示鑑賞券＋フルあそびパス：3400円
・小学生以下：無料
※障害者手帳をお持ちの方：500円割引(本人＋介助者1人)
取材・文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。