Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø¤¿¤Ã¤¿1»þ´Ö¤ÇÆþ¶âÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤Ç¤­¤Þ¤¹!ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç²ÁÃÍ³ÎÄê¤Î°ìÈÖ»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ëÅê»ñÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹!¡ÚÆþ¶âÎÏ¤Î¾å¤²Êý ´°Á´²òÀâ¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê»ñ¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤ÏÅê»ñÀèÁª¤Ó¤è¤ê¤â¡ÖÆþ¶âÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Ä»³¤»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤É¤³¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¼«ÂÎ¤¬½ç½ø¤ò¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¶Ú¥È¥ì¤â¿©À¸³è²þÁ±¤â¤»¤º¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î¼ïÎà¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ë»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼Á¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Åê»ñ¤ÎÀ®¸ù¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤òÄ¹´ü´Ö»Ô¾ì¤ËÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸µ¼ê¤È¤Ê¤ëÆþ¶âÎÏ¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤À¡£

»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¡¢Ä»³¤»á¤Ï¤Þ¤ºËÉ±Ò»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤òµó¤²¤ë¡£Æü¾ïÀ¸³èÈñ¤ÎÈ¾Ç¯¤«¤é2Ç¯Ê¬¤ò¸½¶â¤Ç»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤Ê½ÐÈñ»þ¤ËÁê¾ì¤¬°­¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅê»ñ»ñ»º¤òÇäµÑ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¡£

¼¡¤ËÄ»³¤»á¤Ï¡Ö3¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯3Ëü¥É¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡×»×¹ÍË¡¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¾ÈÌÀ¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¾Ã¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÀáÌó¤ËÏ«ÎÏ¤ò³ä¤¯¤è¤ê¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Î¹â¤¤ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤òÄã¥³¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊý¤¬¸ú²Ì¤ÏÂç¤­¤¤¡£¼ê¿ôÎÁº¹1%¤¬30Ç¯¸å¤Ë¤Ï¿ôÉ´Ëü±ß¤Îº¹¤òÀ¸¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éû¶È¤äÅ¾¿¦¤ÇÇ¯¼ý¼«ÂÎ¤ò¾å¤²¤ëÅØÎÏ¤¬ºÇ¤âÂç¤­¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¡£Ç¯¼ý¤¬100Ëü±ßÁý¤¨¤ì¤Ð5Ç¯¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÍ¾¾ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤»¤Ð»ñ»º¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÁý¤¨¤ë¡£

Åê»ñ¤Ï´¶¾ð¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ä»³¤»á¤ÏÀÑÎ©Åê»ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¼«Æ°¤Ç»ñ¶â¤¬»Ô¾ì¤ËÎ®¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£ºÇÅ¬¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÇº¤ßÂ³¤±¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤­¤Ê¤¤´°àú¼çµÁ¤Ï¼Î¤Æ¡¢Áá¤¯Â¿¤¯¤Î»ñ¶â¤ò´¶¾ð¤ò¶´¤Þ¤ºÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤Î¸°¤À¤È¤¤¤¦¡£

Ä»³¤»á¤Ï¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤ÆÌµ°Õ¼±¤Î»Ù½Ð¤òµó¤²¤ë¡£ÂÆÀ­¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿·Ê¹¹ØÆÉ¤äÂç¼ê¥­¥ã¥ê¥¢¤Î·ÈÂÓ¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¢¼þ°Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ÃÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿Ìµ°Õ¼±¤Î»Ù½Ð¤¬Ç¯´Ö¤ÇÂç¤­¤Ê³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤Ç»Ù½Ð¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤òÀÖ´Ý¤Ç°Ï¤à¡ÖÌµÂÌ¸¯¤¤¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ù½Ð¥Ñ¥¿ー¥ó¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤­¤ë¡£

Æ°²è¤Ç¤ÏÀÑÎ©Åê»ñ¤È°ì³çÅê»ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Ëè·î5Ëü±ß¤ò20Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¸µËÜ1,200Ëü±ß¤¬Ìó2,000Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ë500Ëü±ß¤Î°ì³çÅê»ñ¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÁí³Û¤ÏÌó3,200Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£Ä»³¤»á¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤äÁêÂ³¤Ê¤É¾­ÍèÅª¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ë»ñ¶â¤ò¸«¿ø¤¨¡¢°ìÄê³Û¤Î°ì³çÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¡£

Ä»³¤»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¼±¤ÎÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤ÎÎÌ¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£Â­¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¹Í¤¨Êý¤ÈÍ¦µ¤¡¢¤½¤·¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£Æþ¶âÎÏ¤È¤¤¤¦ËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¼ÂÁ©¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÆ»¤Ï³Î¼Â¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

Æþ¶âÎÏ¤¬Åê»ñÀ®¸ù¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ÈÆ°²è¤ÎÁ´ÂÎ¹½À®
01:28

»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÅÚÂæ:ËÉ±Ò»ñ¶â³ÎÊÝ¤È»Ù½ÐÍÞÀ©¤Î¶ñÂÎºö
13:33

Æþ¶âÎÏ¤Î³µÇ°¤È·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë:ÉÔ³Î¼ÂÀ­¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²ÄÇ½¤ÊÍ×ÁÇ
34:51

²È·×´ÉÍý¤Î¼ÂÌ³:¥¢¥×¥ê³èÍÑ¤ÈÌµÂÌ¸¯¤¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼ºîÀ®Ë¡

Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬·Ý¿Í¤Î»ñ»º·ÁÀ®½Ñ¤òÊ¹¤¯!¡ØJT³ô¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¹¹¤Ë¾å¤ÎÅê»ñ¥Õ¥§ー¥º¤ØÀ®¤ê¾å¤¬¤ê!¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÊý¤«¤é³Ø¤ÖË½Íî¤ËÈ÷¤¨¤¿¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!¡Ù

 Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬AIÅê»ñ¤Î¾­ÍèÀ­¤Ë¸ÀµÚ¡ª¡Ø¡Ú¼ÁÌä²óÅú¡ÛÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ÏAIÅê»ñ¤Ç¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤­¤Ê¤Î¤«?50Âå60Âå¤Î³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹!¡Ù

 Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÄ»³¤æÆ»á¤¬½Ð¸ýÀïÎ¬¤òÅ°Äì²òÀâ!¡Ø¿·NISA¼èÊø¤·ÀïÎ¬¤ÇÉ¬¿ÜÃÎ¼±!½ª¤ï¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È»ñ»º¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÁý¤¨¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹!¡Ù

