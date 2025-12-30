お笑いタレント東野幸治（58）が30日、MCを務めるABCテレビなどの生情報特番「東野幸治のご当地“推しニュース”2025」に出演した。

ANN系列基幹4局の朝の情報番組がタッグを組む年末番組。HKB北海道テレビ「イチモニ！」、メ〜テレ「ドデスカ！」、ABCテレビ「おはよう朝日です」、KBC九州朝日放送「アサデス」の各アナウンサーが出演し、1年間に放送したニュースをピックアップ、今年を振り返った。特番4年目を迎えた今年は新MCとして、東野が登場した。

「動物」がテーマに各番組がえりすぐりのイチオシネタを持ち寄った。「アサデス」では大雪中継の際に主役となった柴犬を推しニュースとした。

振り返り映像が流れると、東野は「いいですね。ほのぼのしていて」と笑顔。犬好きについて振られると、「厳密に言うと、最近、好きになりました」と打ち明けた。

「2年ほど前に妻が2匹を連れて帰ってきた。飼わなければいけない状態になり、毎朝、散歩するのが日課になり、いとおしくなってきている」と話した。

犬を飼っている「おは朝」の岩本アナが「家族の平和に一番貢献してくれてます」と話すと、東野は同意し「ほんと、そう！ 子ども2人が巣立ったから、（妻と）2人なんですよ。面と向かってしゃべったら、ケンカになるから、プーちゃん、ラブちゃん越しにしゃべっている」と夫婦円満の「潤滑油」になっていることを告白し、「犬の負担がとんでもない」と笑わせた。