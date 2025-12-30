Photo: 岡本玄介

2025年6月25日の記事を編集して再掲載しています。

料理が苦手な人でもカンタン。

日本人にはお馴染みのおかず「だし巻き玉子」。四角いフライパンや巻き簾（まきす）が必要ですし、何層も焼いてはクルクル巻く作業はコツも要りますよね。たまに箸で層を破ることもあったりして…。

スリコの便利グッズで時短しよう

Photo: 岡本玄介

このだし巻き卵、朝の忙しい時間に作るのは大変なので、3COINSの「仕切り付きだし巻きメーカー／KITINTO」で時短してみましょう。

食卓にもう一品という時や、これから夏休みになる子供のお弁当や作り置きなどに重宝します。

工程がチョイ複雑

Photo: 岡本玄介

使うのはこちら。

調理方法は、いくつかのプロセスが必要です。慣れるまではちょっと面倒かもしれません。

1：個室ひとつにつき生卵をひとつを落とし、大さじ1杯の水を加えてシッカリ混ぜる。

Photo: 岡本玄介

Photo: 岡本玄介

2：500Wのレンジで卵1個なら40秒、2個なら1分間チンする（押し型は使わない）。

3：顆粒だしの素を小さじ1/3杯を加えてよく混ぜる。

4：500Wのレンジで卵1個なら50秒、2個なら1分30秒チンする（まだ押し型は使わない）。

5：卵が加熱で膨らんでいるうちに押し型を入れ、ストッパーを留めて1分待つ。

Photo: 岡本玄介

Photo: 岡本玄介

押し型のギザギザで、巻き簾のテキスチャーを表現しつつ、ギュっと押し付けて固めるワケです。

Photo: 岡本玄介

カットするとちゃんと固まっているのが分かります。

パっと見だと押し型の中で何かをするのかと思いきや、「そう使うのか」と企業努力を感じました。

アレンジしても良い

我が家では顆粒だしの素だと薄味すぎたので、液体の出汁を小さじ1杯入れています。ここはお好みで調節してください。また刻みネギや刻み昆布、白ゴマなども混ぜ込んでも美味しそうです。

Photo: 岡本玄介

持ってたら何かとお世話になる

最後は個室の中もこびり付きがないよう、洗うのがチョイ面倒かもしれません。

でも油を使わずヘルシーなので、まぁいっかって感じです。フライパン調理だと常につきっきりですが、レンチン待ちのたびに別のことをチャチャっとできるのも良いと思います。

Source: 3COINS