LINE専門家・ひらい先生が伝授！「SMSやメールだけでLINE友達追加できる」実践テク
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【LINE超初心者向け】メールとSMS(ショートメール)で友達を追加する最短ガイド - 遠く離れた人ともLINE交換できる」と題した動画で、LINE専門家のひらい先生が、SMSやメールを利用したLINE友達追加の方法について詳しく語った。ひらい先生は「今回紹介する方法は、SMSもしくはメールを通してLINEに招待できるという形になっています」と、初心者にも分かりやすい解説を展開した。
動画ではまず、LINEアプリのホーム画面から人型の「友達追加」ボタンをタップし、「招待」というメニューに進むステップを説明。ここで「招待方法を選択」という画面から、SMSまたはメールアドレスを選ぶことができるという。「電話番号からショートメールを送るというやり方」で、離れた場所にいる家族や友人とも簡単にLINEを交換できるのがポイントだ。
「SMSってそもそも何？という方、そうですよね。SMSは電話番号を使ったショートメールを送れますよという機能になっています」と語り、電話番号さえ知っていればショートメールを送り、そのリンクからLINE交換ができる手軽さを強調した。ひらい先生は「電話番号を知っていればショートメールを送ることができる」と初心者に寄り添ったアドバイスも。
動画の締めくくりでは、「このショートメールからLINE交換」と、実際に交換が完了するまでの流れをわかりやすくまとめ、初心者にも安心の内容となっている。
