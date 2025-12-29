¡Ö¤½¤í¤½¤í¤È»×¤Ã¤¿¡×¥Õ¥¡¥óÇ¼ÆÀ¡ÄÆ²ËÜ¸÷°ì¡¡·ëº§Áê¼ê¤Î¸µ½÷Í¥¤¬Ä¾Á°¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡È·ëº§½àÈ÷¡É
12·î28Æü¡¢DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢Æ²ËÜ¤Ï¡Ô»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÈ¯É½¡£¡Ô¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¡¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
Æ²ËÜ¤Ï¡Ç91Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢¡Ç97Ç¯¤ËÁêÊý¡¦Æ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤È¶¦¤Ë¥Ç¥å¥ªKinKi Kids¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Êº£Ç¯7·î¤Ë²þÌ¾¡Ë¡£Æ±Ç¯È¯É½¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈô¤Ð¤·¡¢¸å¤Î´ØÀ¾È¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î³¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤â³ÎÎ©¤·¡¢¡Ç00Ç¯¤Î½é±é¤«¤é¡Ç24Ç¯¤ÎÂçÀé½©³Ú¤Þ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¹ñÆâ±é·à¤ÎÃ±ÆÈ¾å±é²ó¿ô¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ¿¤Î2128²ó¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤ÀÇ¯¤ÎÀ¥¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡£Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÍó¤Ç¤Ï´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬°ìÈÕ¤Ç60ËÜ°Ê¾å¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ÖÃæ¡¢X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤ï¤¿¤·¤Î±Ê±ó¤Î²¦»Ò¤¬·ëº§¤·¤¿¡ª¡ª¸÷¤Á¤ã¤ó¤ä¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¤½¤ì¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¸÷°ì¤µ¤ó·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á¡¡»ä¤Î°ìÈÖ¤Î¿ä¤·¤Î·ëº§¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¤´ËÜ¿Í¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤Ç¤¤¤ì¤¿¤é»ä¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¸÷°ì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¡¤Ç¤â1¿Í¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î¹¬¤»¤âÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡¡¿ä¤·¤Î·ëº§¤ò½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ¡¡¤½¤ì¤¬¸÷°ì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊó¹ð¤ÇºÇ¹â¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Õ
ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿Æ²ËÜ¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁê¼ê½÷À¤ÎÁÇÀ¤À¡£Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¸µ½÷Í¥¤Î°ìÈÌ½÷À¡Ê41¡Ë¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ç23Ç¯2·î¤Ë°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÇÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸òºÝ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÆ²ËÜ¤µ¤ó¤Î¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÊóÆ»»þÅÀ¤Ç´û¤ËÌó10Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¸òºÝ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
ÊóÆ»Åö½é¡¢ÁÐÊý¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òºÝ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æó¿Í¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ½÷À¤Ë¡¢¡ÈÉÛÀÐ¡È¤È¤â¼è¤ì¤ë¤¢¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦
¡Ö½÷À¤Ïº£Ç¯½©¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¡Ç23Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬¸òºÝ¤òÊó¤¸¤ëÁ°¤«¤é¡¢Æ²ËÜ¤µ¤ó¤È½÷À¤Î´Ø·¸¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµî¤ËÆ²ËÜ¤µ¤ó¤È½÷À¤¬Æ±¤¸Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÇØ·Ê¤ÎÉô²°¤ÎÊÉ»æ¤ä²È¶ñ¤¬Æ±¤¸¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤¬¸òºÝ¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æó¿Í¤Î´ÖÊÁ¤Ï¡È¸øÁ³¤ÎÃç¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷À¤¬»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·SNS¤òºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢·ëº§¤Ë¸þ¤±¤¿¡È½àÈ÷¡É¤È¤·¤Æ¸«¤ë¸þ¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¼ÂºÝ¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½÷À¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÔÁê¼ê¤Î½÷À¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿ºï½ü¤·¤¿¤ê»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡É¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤í¤½¤í¤«¤â¤Ê¡Ä¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢º£Æü»Å»ö¤Î¥é¥ó¥ÁÃæ¤ËÍ§Ã£¤«¤é¡Ö¸÷°ì¤¯¤ó·ëº§¤·¤¿¤Î¡Ä¡©¡×¤Ã¤Æ¶²¤ë¶²¤ë¥¹¥Þ¥Û¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£°ì±þÊ¿¾ï¿´ÊÝ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬¶õ¤¤¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤è¡Õ
¡ÔºÇ¶á»Ð¤Ë¡¢¸÷°ì¤¯¤ó¤â¤¦¤½¤í¤½¤í·ëº§¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£Â¿Ê¬Áá¤¯¤ÆÍèÇ¯¡£±½¤µ¤ì¤Æ¤ëÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥Èºï½ü¤·¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¤µ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡©¡©¤È¸÷°ì¤¯¤ó¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤Æ¤¿¡¢¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ó¤À¤è¡¡¤Þ¤µ¤«¡ªÇ¯Æâ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡Õ
¡Ô½àÈ÷Åª¤Ê´¶¤¸¤Ç¿§¡¹Áê¼êÂ¦¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÍ½ÁÛ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ó¤À¤¬¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
ÁêÊý¤Î¹ä¤¬ºòÇ¯1·î¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤âµÈÊó¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤ÀDOMOTO¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡È·»Äï¡É¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë²»³Ú¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£