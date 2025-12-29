米国発のアパレルブランド「ニューエラ」は、アニメ「機動戦士ガンダム」コラボレーションのキャップおよびTシャツを、2026年1月3日に「ニューエラストア」および「ニューエラ公式オンラインストア」で発売する。

「ハロ」をかたどったキャップ型キーホルダーも登場

同作に登場する「地球連邦軍」や「ジオン公国軍」がモチーフのキャップ「59FIFTY」などをラインアップする。

価格は、キャップ「59FIFTY 機動戦士ガンダム 地球連邦軍 クローム ネイビーバイザー」「同 ジオン軍 ニューオリーブ ダークシーウィードバイザー」が各6600円（以下全て税込）。

「9FIFTY 一年戦争 ブラック」が6380円。「9FORTY A-Frame Trucker トラッカー 機動戦士ガンダム タイトル」（カラーはホワイト/ブラック、ブラックの2色）が各4620円。

「9TWENTY 機動戦士ガンダム ジオン軍」（カラーはモスグリーン、ブラックの2色）、「同 地球連邦軍」（カラーはウォッシュドデニム、カーキの2色）が各4950円。

Tシャツ「Short Sleeve Cotton Tee 半袖 ウォッシュドコットン Tシャツ 機動戦士ガンダム」（ブラック、オフホワイトの2デザイン）が各7150円。

「Cap Keyholder キャップキーホルダー 機動戦士ガンダム ハロ グリーン」が2750円。