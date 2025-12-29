¡Ú60Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ë¥¥Ã¥Á¥óÂçÁÝ½ü¡Û¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É¤È¥¬¥¹Âæ¡¿¥À¥¹¥¥ó´Æ½¤¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÍ
¤Ê¤Ë¤«¤ÈË»¤·¤¤Ç¯Ëö¡£ÂçÁÝ½ü¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËèÆü»È¤¦¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡¢60Ê¬¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ç¤¤ëÁÝ½ü½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É¤ä¥¬¥¹¥ì¥ó¥¸¤Î´è¸Ç¤ÊÌý±ø¤ì¤â¡¢¥×¥íÄ¾ÅÁ¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Ç¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤âÃ£À®´¶¤Î¤¢¤ëÁÝ½üË¡¤ò¡¢3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
STEP➀ ¤Ä¤±ÃÖ¤¤¹¤ë¡Ú20Ê¬¡Û
ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¦¿·Ê¹»æ¤Þ¤¿¤Ï¥´¥ßÂÞ
¡¦»ÈÍÑ¤º¤ß¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Þ¤¿¤Ï³ä¤êÈ¤
¡¦¤Ü¤íÉÛ¤Þ¤¿¤Ï¸Å¥¿¥ª¥ë
¡¦¤Ä¤±ÃÖ¤ÍÑ¤Î¥´¥ßÂÞ¡Ê45¥ê¥Ã¥È¥ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¡Ë2Ëç
¡¦»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ ¡¦¿©´ïÍÑÃæÀÀöºÞ
¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É¤È¥¬¥¹¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¤Ä¤±ÃÖ¤¤¹¤ë
¡Ê1¡Ë¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É¤Î¤Ï¤º¤»¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¡Ê¥·¥í¥Ã¥³¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢¥ª¥¤¥ë¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡Ë¤È¥¬¥¹¥ì¥ó¥¸¤Î¸ÞÆÁ¤È¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡¢µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤ÎÌÖ¤È¼õ¤±»®¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¿·Ê¹»æ¤«¥´¥ßÂÞ¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¥Ñ¡¼¥ÄÎà¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿±ø¤ì¤ä¾Ç¤²¤Ä¤¤ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤ä³ä¤êÈ¤¤Ç¤³¤½¤²Íî¤È¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¥·¥ó¥¯¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Ü¤íÉÛ¤ä¸Å¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¯¡£ ¥´¥ßÂÞ¤ò2Ëç½Å¤Í¤Æ¥·¥ó¥¯¤ÎÃæ¤Ë¹¤²¡¢ÂÞ¤ÎÃæ¤Ë»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¡ÊÅò2¥ê¥Ã¥È¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ8ɡÄøÅÙ¡Ë¡¢¿©´ïÍÑÃæÀÀöºÞ¡Ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥×¡¼¥ó1¡Á2 ÇÕ¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¥Ñ¡¼¥ÄÎà¤òÆþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎ¤¬¤Ä¤«¤ë¤è¤¦¤Ë40¡Á50¡î¤ÎÅò¤òÃí¤®¡¢ÂÞ¤Î¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ15¡Á20Ê¬ÊüÃÖ¤¹¤ë¡£
POINT
¤ªÅò¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀöºÞ¤Î¸ú²Ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìý±ø¤ì¤¬¤æ¤ë¤ß¤Þ¤¹¡£
STEP¢ ±ø¤ì¤ò¿¡¤¯¡Ú20Ê¬¡Û
ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¦»ÈÍÑ¤º¤ß¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤Þ¤¿¤Ï³ä¤êÈ¤
¡¦ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹
¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë
¡¦¥é¥Ã¥×
¡¦Ìý±ø¤ìÍÑÀöºÞ
¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É¢ª¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÊÉ¢ª ¥¬¥¹¥ì¥ó¥¸¤ÎÅ·ÈÄ¤Î½ç¤Ë¿¡¤¯
¡Ê1¡Ë±ø¤ì¤äÌý¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤ä³ä¤êÈ¤¤Ç¤³¤½¤²Íî¤È¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¤Ì¤é¤·¤Æ·ø¤¯¹Ê¤Ã¤¿ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹¤ËÌý±ø¤ìÍÑÀöºÞ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É¢ª¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÊÉ¢ª¥ì¥ó¥¸Å·ÈÄ¤Î½ç¤Ë¿¡¤¯¡£¥¯¥í¥¹¤ÏÌÌ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¿¡¤¡¢±ø¤ì¤¿¤é¤½¤Î¤Ä¤É¼è¤êÂØ¤¨¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¤Ì¤é¤·¤Æ·ø¤¯¹Ê¤Ã¤¿ÊÌ¤Î ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹¤ÇÀöºÞ¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£¿¡¤¤¤Æ¤â¼è¤ì¤Ê¤¤±ø¤ì¤Ï¡¢Ìý±ø¤ìÍÑÀöºÞ¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ò¤Ï¤ê¡¢¾å¤«¤é¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ15Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¬¤·¡¢ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹¤Ç¿å¿¡¤¤ò¤¹¤ë¡£
STEP£ Àö¤Ã¤ÆÌá¤¹¡Ú20Ê¬¡Û
ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¦¤Ï¤µ¤ß
¡¦ÁÝ½üÍÑ¥Ö¥é¥·
¡¦¿©´ïÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸
¡¦ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹
¥Ñ¡¼¥ÄÎà¤òÀö¤Ã¤Æ¤â¤È¤ËÌá¤¹
¡Ê1¡Ë¥´¥ßÂÞ¤ÎÊÒÊý¤Î³Ñ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤ÇÀÚ¤ê¡¢ÇÓ¿å¸ý¤Ë¸þ¤±¤ÆÉºÇòºÞÍÏ±Õ¤òÎ®¤¹¡£
POINT
ÉºÇòºÞÍÏ±Õ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÇÓ¿å¸ýÆâ¤Î¤Ì¤á¤ê¤ä±ø¤ì¤âÍî¤È¤»¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¡ª
¡Ê2¡Ë¥Ñ¡¼¥ÄÎà¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÁÝ½üÍÑ¥Ö¥é¥·¤ä¿©´ïÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ø¤ì¤ò¤³¤¹¤êÍî¤È¤¹¡£
¡Ê3¡ËºÇ¸å¤ËÅò¤ÇÀö¤¤Î®¤·¡¢´¥¤¤¤¿ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹¤Ç¿å¤±¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê´¥Áç¤µ¤»¤Æ¤«¤é¤â¤È¤ËÌá¤¹¡£
ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡üÀöºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢½¼Ê¬¤Ë´¹µ¤¤·¡¢¥´¥à¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥´¥à¼êÂÞ¤Î¤¹¤½¤ò³°Â¦¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼êÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÀöºÞ¤ä±ø¤ì¤¬ÏÓ¤Ë¤¿¤ìÍî¤Á¤ë¤Î¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¡ü¥«¥Ó¼è¤êºÞ¤Ê¤É¤Î±öÁÇ·Ï¤ÎÀöºÞ¤È¡¢»ÀÀ¤ÎÀöºÞ¤ä¥¯¥¨¥ó»À¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¦¤È¡¢ÍÆÇ¥¬¥¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡ü»öÁ°¤ËÀöºÞ¤äÁÝ½ü¤¹¤ëÀßÈ÷ÉÊ¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÀöºÞ¤Ï»È¤¦¾ì½ê¤Îºà¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¼Á¤äÊÑ¿§¤òµ¯¤³¤¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»î¤·¤Æ¤«¤é»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü±ø¤ì¤Î¾õÂÖ¤äÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÁÝ½ü¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£±ø¤ì¤Î¾õÂÖ¤äµ¤²¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤¬À°¤¦¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î»ÙÅÙ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä»³ÅÄÍ¥»Ò¤µ¤ó
