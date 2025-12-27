リニューアルオープンした【リッチモンドホテル浅草】の新しくなった朝食ビュッフェ『和 なごみ Café＆Dining』で旅の１日をスタート
2025年12月1日に全面リニューアルした【リッチモンドホテル浅草】では、同じタイミングで朝食ビュッフェも新たなメニューを加え再スタート。セルフで作る海鮮丼や日替わりのホットデリ、彩り豊かな新鮮サラダ、オープンキッチンで作るラーメンやパンケーキなど、楽しい朝のひと時を用意します。
｜生まれ変わったレストラン
新しく生まれ変わったホテルのレストラン『和 なごみ Café＆Dining』。朝食には海鮮丼やデリ、彩り豊かなサラダなど、ヘルシーでちょっと贅沢なメニューを用意。さらにランチやカフェタイムでは、浅草らしい和の要素とイタリアンの美味しさを融合する多彩な料理を楽しめます。
▲ビュッフェ台はオープンキッチンになっています
▲窓際席も用意します
朝食ビュッフェの営業時間は6時30分から10時（L.0.9時30分）まで。外来のお客さんも大人￥2,700、子供￥1,350（幼児無料）で利用できます。
｜ビュッフェに並ぶ料理の数々
色とりどりのサラダや日替わりのデリ、和総菜やパン、デザートなど、様々な味が並ぶビュッフェ。オーダーしてから作り始めるオープンキッチンのラーメン、ベーコンエッグ、抹茶パンケーキはぜひ試しておきましょう。
目玉料理のひとつがセルフで作れる「海鮮丼」。漬けマグロやシラス、とろろ、あさりの佃煮などをそろえ、お好みの味をいただけます。
▲食欲をそそられる海鮮丼の具
彩り豊かなフレッシュ野菜が並び、かぼちゃのサラダやスモークサーモンのマリネ、近年スーパーフードとして注目されるブロッコリーをはじめ、フルーツも用意します。
▲サラダコーナー
デリは『あったかフェア』が行われていて「牡蛎グラタン」と「ラザニア」が日替わりで登場します。大粒の牡蛎がゴロゴロ入ったクリームグラタンは、コクがあって魚介の旨味が凝縮。朝食の定番メニュー、ベーコンやスクランブルエッグ、唐揚げなども並びます。
▲日替わりの「牡蛎グラタン」や定番のホットミール
ホッピー通りをはじめ居酒屋が楽しい浅草。飲んだ翌朝にオススメは優しい味わいの「帆立粥」。栄養豊富な帆立の出汁も嬉しいですね。
▲お味噌汁と体が温まる「帆立粥」
漬けダレの味が風味を添える「鮭の幽庵焼き」は、ご飯のお供にピッタリ。「玉子焼き」や「がんもとインゲンの煮付け」、「さつま芋の甘露煮」など和の惣菜も並びます。
▲玉子焼きや納豆などの和惣菜
パンコーナーには、クロワッサンやオリーブローフ、角食パンなど5種類を用意。隣りに置かれた自動パン焼き機で、焼き立てをいただけます。
▲パンコーナー
デザートは、わらび餅やおはぎ、マンゴープリン、トリュフチョコケーキなどのスイーツをそろえ、ヨーグルトのトッピングに用意されたクランベリーやアプリコット、いちじくのドライフルーツにはテンションが上がります。「メロンとマンゴーのクリームチーズ」など、おやっ！と思えるメニューは高ポイントです。
▲デザートやシリアルなど
｜様々な味を楽しめる朝食
サラダや日替わりのデリ、3種類のチーズなど様々な味を楽しめる朝食。とりわけ自慢のカレーライスは忘れずに試しておきましょう。
▲健康も意識したメニューをそろえます
漬けマグロやシラス、とろろなど、白いご飯にピッタリの具を用意する「海鮮丼」。朝からゴージャスな気分を味わえます。
▲セルフで作る「海鮮丼」
スパイスの効いた本格派カレーは必ず味わっておきたい味。ざく切りのチキンもゴロゴロは入って、鶏の旨味と食べ応え十分。リッチモンドホテルのカレーライスは、是非食べておきたいメニューの筆頭です。
▲おかわり必至の「マハラジャチキンカレー」
｜アツアツが美味しいオーダーメニュー
注文してからオープンキッチンで作り、出来立てが運ばれるオーダーメニューはラーメン、ベーコンエッグ、抹茶パンケーキの3品。おかわりも自由です。目玉焼きは外国人観光客の多い浅草という土地柄に合わせ、焼き方にも対応しています。
朝に嬉しい、あっさりした醤油ラーメンも出来立てがいただけるオーダーメニューのひとつ。大きなチャーシューものっていました。
▲出来立ての「ラーメン」
デザートにおすすめ「抹茶パンケーキ」もオーダーメニュー。抹茶を練り込んだパンケーキには餡子や抹茶クリームも添えられ、ふっくら焼きたてを味わえます。
▲焼き立ての「抹茶パンケーキ」
※上記のメニューは季節や仕入れ状況によって変わります。
リニューアルしたばかりの【リッチモンドホテル浅草】と、メニューを一新したビュッフェ朝食。和洋のメニューに加え、出来立てを用意するオープンキッチンや朝から贅沢気分を味わえる海鮮丼など、1日をはじめるひと時を美味しい朝食とともに楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：リッチモンドホテル浅草 https://richmondhotel.jp/asakusa/＞