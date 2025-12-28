ÆüËÜ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿ÌÂ¿®¡ÖÊº¸á¡×¤¬60Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ä¸µ½÷»Ò¥¢¥Ê¶µ¼ø¤¬¸ì¤ë¡È²Ð¤ÎÇÏ¡ÉÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¸¦µæ°÷¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëËÜÅö¤Î¥ê¥¹¥¯
¤Þ¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡£½½Æó»Ù¤È½½´³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿60Ç¯¼þ´ü¤Î¡ÖÏ»½½´³»Ù¡×¤Ç¤Ï¡ÖÊº¸á(¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ)¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤³¤ÎÊº¸á¡¢½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÈÌÂ¿®¡É¤¬Â¸ºß¤·¡¢Á°²ó¤Î1966Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½ÐÀ¸Î¨¤ÎµÞ·ã¤ÊÄã²¼¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊº¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç2¿ÍÌÜ¤Î½÷À¼Ò°÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
Á°²ó¤Ï½ÐÀ¸Î¨¤¬ÂçÉýÄã²¼¡Ä¡Ä60Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊº¸á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Êº¸á¤Ï½½Æó»Ù¤Î¸áÇ¯¤È½½´³¤ÎÊºÇ¯¤¬½Å¤Ê¤ë60Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÇ¯¡£¸á¤ÏÇÏ¡¢Êº¤Ï²Ð¤äÂÀÍÛ¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡È²Ð¤ÎÇÏ¡É¤È¤¤¤¦¾ðÇ®Åª¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥¤¥áー¥¸¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£
¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÃËÂº½÷ÈÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¯¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÇÏ¤È²Ð¤Ï¤È¤â¤Ë¡ÈÍÛ¡É¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À¤Ïµ¤À¤¬¹Ó¤¤¡×¡ÖÉ×¤Î±¿µ¤¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÃË¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¡ÈÌÂ¿®¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÌÂ¿®¤ò¹¤á¤ëºÇÂç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Êº¸á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÀÄ²ÌÅ¹¤ÎÌ¼¡¦¤ª¼·¤¬¡¢Îø¿Í¤Ë²ñ¤¦ÌÜÅª¤ÇÊü²Ð»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ»àºá¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¡ØÈ¬É´²°¤ª¼·¡Ù¤À¡£¹¾¸ÍÁ°´ü¡¢°æ¸¶À¾Äá¤¬¡Ø¹¥¿§¸Þ¿Í½÷¡Ù¤Ë¤Æ¤³¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Êº¸á¤Î½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤¬°ìµ¤¤ËÄêÃå¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤ï¤ÐÌÂ¿®¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢À¤¤Î½÷À¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢1927Ç¯3·î7Æü¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡Ö±ïÃÌ¤ËÇË¤ì Êº¸á½÷»à¤¹¡×¤ÈÄË¤Þ¤·¤¤¼«»à¤ÎÊóÆ»¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ1966Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¡ÖÊº¸á¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ÐÀ¸¿ô¤ÎµÞÍî¤¬È¯À¸¡£
¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ç±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢¡ÈÊº¸á¤Î½÷À¡É¤ò»º¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤ëÉ×ÉØ¤¬Áê¼¡¤®¡¢½ÐÀ¸Î¨¤ÏÅö»þºÇ°¤Î1.58¡¢½ÐÀ¸¿ô¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó25¡ó¸º¤ÎÌó136Ëü¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Á°Ç¯1965Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬Ìó182Ëü¿Í¡¢Íâ1967Ç¯¤¬Ìó194Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤«¤é¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡È¤½¤³¤À¤±²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹½Å»ë¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¸½Âå¤«¤é¤ÏÇÏ¼¯¤²¤¿ÏÃ¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤ÏÊº¸á¤ÎÌÂ¿®¤òÂç¥Þ¥¸¥á¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Á°¸å¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃø¤·¤¯¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éÌÂ¿®¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ÇÆÈÆÃ¤È¤¤¤¨¤ëÊº¸áÀ¤Âå¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¤Î¤«¡¢¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤æ¤¨¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Á°²ó¤ÎÊº¸á¤Ç¤¢¤ë1966Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¸µÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÇµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø¤ÎÏÆÉÍµª»Ò»á¤Ë¼ÂÂÎ¸³¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¥¯¥é¥¹¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼õ¸³¤¬ÍÍø¤Ê¤ó¤ÆÀâ¤â¡Ä¡ÄÊº¸á¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É
¼«¸Ê¾Ò²ð¤ä¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ËÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Êº¸á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ëÏÆÉÍ¶µ¼ø¡£ÍýÍ³¤ÏÈó²Ê³ØÅª¤ÊÌÂ¿®¤Ø¤Î¡È¥¢¥ó¥Á¥Æー¥¼¡É¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Êº¸áÀ¤Âå¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡ØÊº¸á¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¼«µÔ¤ß¤¿¤¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó»þÂå¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤éÊº¸á¤À¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊº¸á¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥é¥¤¥É¤È¤¤¤¦¤«¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
·ë¶É¡¢Êº¸á¤ÎÌÂ¿®¤Ã¤Æ¡È½÷À¤Ï·ëº§¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢ÃËÀ¤ÎÉÕÂ°Êª¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½÷À¤Ï·ëº§¤·¤Æ¹¬¤»¤òÆÀ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡ØÊº¸á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¬½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤é²Ä°¥ÁÛ¡Ù¤È¿Æ¤¿¤Á¤Ï»º¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢ÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤µ¤Î¶ËÃÏ¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÌ¤ËÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¥Æー¥¼¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÏÊº¸á¤è¡ª¡Ù¤ÈÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÀÎ¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤äÌÂ¿®¤Ë¤Ï¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡É¡È¤½¤ó¤Ê»þÂå½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤È²¡¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤³µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÏÆÉÍ¶µ¼ø¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Êº¸á¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿Æ¶á´¶¤Ï¡¢Â¾¤ÎÀ¤Âå¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¾®Ãæ¹â¤È45¿Í³Øµé¤Ç15¥¯¥é¥¹¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÂå¤À¤±Â¾¤Î³ØÇ¯¤è¤ê¥¯¥é¥¹¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½ÐÀ¸¿ô¤«¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¬Á´¹ñ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥¹¤È¤«À¤´Ö¤Ç¤Ï¡¢¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ö¤ó¼õ¸³¤ÎÇÜÎ¨¤¬Äã¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤¬¹â¹»Æþ»î¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡ØÄê°÷³ä¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¶¥Áè¤¬³Ú¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÏÃ¤À¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é³Ú¤ÊÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Âç³Ø»þÂå¤Î½¢¿¦³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¬±¿¤Ë¤â¥Ð¥Ö¥ëÁ´À¹´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Êº¸á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á°¸å¤ÎÀ¤Âå¤â³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´ë¶ÈÂ¦¤«¤éÎ¹¹Ô¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë³ØÀ¸¤âÂ¿¤¤Ä¶Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¸¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¿Í¡¢2026Ç¯¤ÎÊº¸á¤Ï½ÐÀ¸¿ô¤Ë¡Ö¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¸å¡¢Êº¸áÀ¤Âå¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»ä¤¿¤ÁÊº¸á¤Ï¡¢½÷À¤¬¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢½¢¿¦¤·¤¿¤Î¤Ï1986Ç¯¤ÎÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤Ç¡¢¡È¸ÛÍÑ¤ÎÃË½÷º¹ÊÌ¤¬¤â¤¦¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ±Ë¡¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Î¤¤¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¡¢½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï·ÀÌó¼Ò°÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤Î1³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¡Ê¤½¤Î¿Í¤âÊº¸á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ë¤¬Àµ¼Ò°÷½é¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¡¢»ä¤¬2¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢ÀèÎã¤È¤·¤Æ¡ÈÃË¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡É¤È¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÆ¯¤¤¤¿À¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤«¡¢·ëº§¤è¤ê»Å»ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
º£²ó¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
1966Ç¯¤ËµÞ·ã¤Ê½ÐÀ¸Î¨Äã²¼¤ò¾·¤¤¤¿Êº¸á¤À¤¬¡¢¸ø¶¦À¯ºö¤Ë·¸¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦SOMPO¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥åー¥È¡¦¥×¥é¥¹¸ø¶¦À¯ºöÄ´ººÉô¤Î¾åµé¸¦µæ°÷¡¦¾®ÃÓÍý¿Í»á¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊº¸áÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤Î»öÎã¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÏ¢¤Î¤¤¤ï¤ì¤¬ÌÂ¿®¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¤Ç¤ÏÉÔ³ÎÄê¤ÊÅê¹Æ¤ËÃí¼á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Îー¥È¤Ê¤É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤ÎË³¤·¤¤¾ðÊó¤Ø¤Î»ØÅ¦¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¡¢Êº¸á¤Î±Æ¶Á¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½Âå¤Ç¤ÏÈÕº§²½¡¦ÈÕ»º²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²óÈò¤¹¤ë¤Ù¤¤ÏÌÂ¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹âÎð½Ð»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨½Ð»º¤¬¹âÎð²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢½Ð»º¤ò1Ç¯´ÖÃÙ¤é¤»¤ë¥³¥¹¥È¤Ï¡¢1966Ç¯Åö»þ¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤Ë¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®ÃÓ»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
ÌÂ¿®¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¸½Âå¤Ï¾¯»Ò²½¤½¤Î¤â¤Î¤¬´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Öºòº£¤Ïº§°ù·ï¿ô¤Î¸º¾¯¤¬Ãø¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ï½ù¡¹¤Ë³È½¼¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ëº§°ù·ï¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤¬½½Ê¬¤Ë½ÐÀ¸¿ô¤ò²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
12·î4Æü¤ËÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬È¯É½¤·¤¿»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤Ï66Ëü5000¿Í¤Ç²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£º£¤«¤é¡ÖÊº¸á¡á²Ð¤ÎÇÏ¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿À¡¹¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤âÄ¥¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤ò70ËüÂæ¤Ë²óÉü¤Ç¤¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µ×ÊÝ¿µ