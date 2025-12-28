【山羊座】週間タロット占い《来週：2025年12月29日〜2026年1月4日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月29日〜2026年1月4日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月22日〜12月28日｜総合運＆恋愛運TOP３
『離れるものがあるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★★
「関わってはいけないもの」や「諦めると良いもの」が見えて来ます。踏ん張るどころか考えたくもなくなるかも知れません。仕事や公の場ではみんなのために頑張ることでとても充実した気持ちになれます。頑張っている自分が好きになるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
なるべく関係がギスギスしないように心掛けていくようです。自分の行動が相手を不安や不満にさせないように気をつけます。相手もそれに応えて柔らかくなってくれるでしょう。シングルの方は、自分をイメチェンさせていきたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があまり派手なデートをしたくない時です。
｜時期｜
12月30日 褒められる ／ 1月3日 お節介をやく
｜ラッキーアイテム｜
こたつ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞