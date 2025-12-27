¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒÂç¶¶ÏÂÌé¡õÀ¾ÈªÂç¸ã¡¡¥µ¥·°û¤ß¤Ç¹æµã¡Ö¤´¤á¤óµã¤¤½¤¦¡×¢ª¡Ö¤ä¤á¤Æ¥Þ¥¸¤Ç£÷£÷¡×¢ªÆó¿Í¤·¤ÆÎÞ¡¢ÎÞ¡Ö¤¦¤Á¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷Í¥¤·¤¤¤è¤Ê¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎµÕÅ¾ÃË»Ò¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢Æó¿Í¤À¤±¤Ç¿©»ö¤ò¤·¡¢ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£·ëÀ®¤Ï¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¡¼¥ë¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¡ÊÇ¯ÎðÅª¤Ë¡Ë¤³¤ì¤¬Â¿Ê¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¤Ã¤Æ»°¿Í¤Ç¸À¤¦¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¤ÈÅö»þ£²£±ºÐ¤À¤Ã¤¿Âç¶¶¡¢À¾Èª¤ÈÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡ÊÅö»þ£²£²¡Ë¤Î¡ÖÇ¯¾åÁÈ¡×»°¿Í¤Ç¤Î·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ä¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²¼¡ÊÇ¯²¼ÁÈ¡Ë¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¢À¾Èª¤â¡Ö¥¨¥´¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡¢Åö»þ¤Î²æ¡¹¡¢È¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ä¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡Ê¤Îµ¤»ý¤Á¡Ë¤ä¤±¤É¡¢¤¤Ä¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤ÏÀ¾Èª¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ê¼ç±é¤Î¡Ë¥ª¥·¥É¥é¡¢±Ç²è¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ãÈè¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È£±²ó¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤óÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂç¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤´¤á¤ó¡¢µã¤¤½¤¦¡×¤ÈÁá¤¯¤âÎÞ¡£À¾Èª¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¡¢¤ä¤á¤Æ¡Á¡¢¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡ª¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Á¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¶¶¤¬¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À¾Èª¤â¥¿¥ª¥ë¤ÇÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¦¡£
¡¡Âç¶¶¤¬¡ÖÂç¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ³Ê¾å¡¢¥Ï¥°¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤¹¤´¤¤µß¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¡¢À¾Èª¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Á¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¤³¤Á¤é¤âÎÞ¡£Âç¶¶¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ÊÃæ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¡×¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò¤Ç¤¤º¡¢¼«¸Ê·ù°¤Ë¤Ê¤ëÆü¡¹¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤È¡¢À¾Èª¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤âµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿¨¤ì¤º¤Ë¤½¤Ã¤È¤·¤È¤³¤¦¡¢¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤Î°¦¤ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£À¾Èª¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Á´°÷Í¥¤·¤¤¤è¤Ê¡£¥°¥ë¡¼¥×´¶¤Ç¤¤¿¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë£µÇ¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¡¢¥°¥ë¡¼¥×´¶¤Ç¤Æ¤¤Æ¤«¤é¥É¡¼¥à¤Ç¤¤ë¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÏÍèÇ¯£±·î¡¢£²·î¤ËÅìµþ¡¢Âçºå¥É¡¼¥à¤Ç¥°¥ë¡¼¥×½é¤ÎÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£