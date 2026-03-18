７人組グループ・なにわ男子が１８日、大阪市内のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）で、「スーパー・ニンテンドー・ワールド５周年アニバーサリー・セレモニー」に登場した。開業から５周年を迎えた人気エリア、テレビゲーム「スーパーマリオ」のキャラクターと共に登場した７人は、開園前、早朝にも関わらずテンションは最高潮。事前にアトラクションも体験し、西畑大吾（２９）が「楽しすぎて、超興奮しました！