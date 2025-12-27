¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤É¤³¤«¡© º£Ç¯¤â·ãÀïÉ¬»ê¡ª Í¥¾¡¸õÊä¤ÏÊ£¿ô
Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñÅ¸Ë¾
¡¡12·î28Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò¡¢¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼èºà¤¹¤ëÅÚ²°²í»Ë»á¡¢¿¹ÅÄ¾µÁ»á¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Å¸Ë¾¡£º£Ç¯¤â·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤·¤Æ¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡£
¡ÚÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Á°¶¶°é±Ñ¤Ë¾»Ê¿¡¢¾°»Ö¡¢ÄëµþÄ¹²¬¤È¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡Û
ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°¶¶°é±Ñ¡¡photo by Tsuchiya Masashi
£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡ÖºòÇ¯ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î£²²óÀï¤Ç¹âÃÎÃæ±û¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë¤Ë¸åÈ¾¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë£²ÅÀ·è¤á¤é¤ì¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¸¢Í½Áª¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½à·è¾¡¤È·è¾¡¤ò£±¡Ý£°¤Ç¾¡¤Á¤¤ë¶¯¤µ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ò¼è¤ì¤ëFW¤¬º£Ç¯¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ã´³¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¥Ï¥Þ¤ê¤¦¤ë¥Ô¡¼¥¹¤¬£µ¡¢£¶¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ì¤ÐÏ¢ÇÆ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¤Ë¤Ï¡¢£²Ç¯Á°¤ÎÁª¼ê¸¢£²²óÀï¤Ç´°ÇÔ¤Ë¶á¤¤Éé¤±Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Áª¼ê¸¢Í½Áª¤âÁêÅö¶ì¤·¤ó¤À°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤«¤é½¢Ç¤¤·¤¿°²ÅÄÅ°´ÆÆÄ¤¬¤¹¤´¤¯¿Í´ÖÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£³¥È¥Ã¥×¤ÎMFÄ¹Íþ´î¡Ê£³Ç¯)¡¢MF»³¸ý¹ëÂÀ¡Ê£³Ç¯)¡¢FWÎ©ÌîµþÌï¡Ê£±Ç¯)¤Î£³Ëç¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯ÎÏ¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½ªÈ×¤Î11·î¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«ÄÏ¤ó¤ÀMF¹©Æ£ÆØ»Î¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤É¤ì¤À¤±Æ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤«¤¬¾å°Ì¤Ë¹Ô¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë¤Ïº£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤£´¶¯¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î´°À®ÅÙ¤Ç¸À¤¨¤Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¤â¾å¤À¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¹¶¼é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤FWº¬ÌÚæÆÂç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¸©¡Ë¤âÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¸©¡Ë¤È¤â¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÅÚ²°»á¡Ë
¡ÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ëµ»½Ñ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÅÂôÅ°´ÆÆÄ¤¬¡ØËèÆü°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤ò¤¹¤ë»Ò¤¿¤Á¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ò¤¿¤Á¡Ù¤È¾Î¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ì¤ëÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Îý½¬¤ò¸«¤Æ¤â¤¹¤´¤¯À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ÆÇÆµ¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡MFÏÂ¿©ÍÛ¸þ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤È»ù»³²íµ©¡Ê£±Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦²¼µéÀ¸¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÀ¸¤«¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢£³Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤òÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ø·ä¤¬¤¢¤ì¤Ð²¶¤¿¤Á¤â...¡Ù¤È¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£DFÀ¾ÇÏÎé¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¡¢MFÈõ¸ý¼®²»¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î±¿Æ°ÎÌ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡µþÅÔµÌ¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤â¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³Íü³Ø±¡¤È¤Î£±²óÀï¤ÏÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¾®²°¾¾ÃÎºÈ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë¤È±Ê°æ·úÀ®¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¡¢´äºêÍª¿Í¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë¤ÈÌðÅÄ³ÁÔµ®¡Ê¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢"¤¤¤¤FW¤ÈGK¤¬¤¤¤ë»þ"¤Ï¤¤¤¤Ç¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¼þ¤ê¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡FW°ËÆ£Ì«ÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÈGKÊ¿À¿ÅÔ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¤¤¤ëº£Ç¯¤ÏÆ±¤¸Î®¤ì¤Ë¾è¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ°Ê¹ß¤Ï°ËÆ£¤¬¤º¤Ã¤È¥±¥¬¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÆµÙ¤ß°Ê¹ß¤â¼çÎÏ¤Î¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£°ËÆ£¤éÉüµ¢¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁª¼ê¸¢Í½Áª¤Ç¤Î¾Ã²½ÉÔÎÉ´¶¤ÏËÜÂç²ñ¤Ç¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢Ã¯¤¬¤É¤³¤Ç½Ð¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀï¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢ËÜÂç²ñ¤òÀï¤¦¾å¤ÇÍ¥°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¹ÅÄ»á¡Ë¡Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¹â¤¤¡Û
£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡Ö¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¡¢º£Âç²ñ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìËç¾å¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤â·ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ã¯¤¬¤É¤³¤Ç½Ð¤Æ¤â¤ä¤ì¤ë¤¹¤´¤µ¤¬¤¢¤ë¡£J¥ê¡¼¥°ÆâÄêÁª¼ê¤âÊ£¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÂ¼·½°ìÏº´ÆÆÄ¤¬¡Ø²Æ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤¹¤´¤¯¿¤Ó¤¿¡Ù¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿MFºÙ»³ÅÄÎç¿¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÈDFËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÙ»³ÅÄ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤¬¼çÀï¾ì¤Ç¤¹¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤â¤Ç¤¤ë¡£ËÙ¥Î¸ý¤Ï£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÀï¤¤Êý¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Áá°ðÅÄ¼Â¶È¡ÊÅìµþÅÔ£Â¡Ë¤Ï±£¤ì¤¿¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Õ¤Î»þÅÀ¤ÇÁª¼ê¸¢¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿£²Ç¯Á°¤Ï¼é¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢£±¡Ý£°¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏFWÁúÅÄÍ¥¿¿¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é½Å¿´¤òÁ°¤ËÃÖ¤³¤¦¤È·Ç¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤È£±Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤ËÆ³¤¯¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿MFÃÝÆâÂÀ»Ö¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£µ¡Ý£³¡Ý£²¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¤¤¤ë¤«¤é¹¶·âÅª¤ËÀï¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎFW¼ÄÅÄ°ì¡Ê£²Ç¯¡Ë¤â¹¶·â¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ëÅ¥½¤¯Ç´¤Ã¤Æ¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£²Ç¯Á°¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤Ã¤Æ¹¶·â¤â¤Ç¤¤ë¤È¿¹ÀôÉð¿®´ÆÆÄ¤¬¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ñ¥¹¤ÇÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·òºß¡£GK¶¶ËÜÍ§æÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢FWÍÀî·¼²ð¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¡¢Á°¤È¸å¤í¤Ë¼´¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÅÚ²°»á¡Ë
¡ÖËÍ¤âº£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤·è¾¡¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Î²ó¿ô¤¬ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÂ®¤¯ÎÏ¶¯¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¤¬¡ØËÍ¤é¤ÏÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÁöÎÏ¤È¶¯ÅÙ¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¤¤¡£¤½¤³¤¬Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¤Þ¤¿À¸¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì©¤«¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î¹Åç³§¼Â¡Ê¹Åç¸©¡Ë¡£¶áÇ¯¤Ï»ä³Ø¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢OB¤Î¾åÅÄµ®Åµ´ÆÆÄ¤¬º£Ç¯¤Î½Õ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Éü³è¤ÎÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¹Åç¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¹»¤¬Áª¼ê¸¢¤òÀï¤¦»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ò¼¤á¤ÆÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤Ä¾¤·¤ÆÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÌÌÇò¤¯¤Æ»î¹ç¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ£³¥Ð¥Ã¥¯¤È£´¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Ã»¤Î¥Ñ¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¸©¡Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿£³Ç¯Á°¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢DF¹¾¸ýÍÛ¸þ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÈDFµÈ²¬ÂçÏÂ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÂçÊø¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¿¹ÅÄ»á¡Ë¡Úº®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Î¤Ï¡©¡Û
£Ã¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡ÖËÙ±Û¡ÊÅìµþÅÔ£Á¡Ë¤ÏÁª¼ê¸¢¤Ç°Û¾ï¤Ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤ÏÂåÉ½·èÄêÀï¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤º¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤ÏÁêÅö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¸¢Í½Áª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×Êý¼°¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿£±Ç¯¤«¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¸¢¤Î¾¡¤ÁÊý¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÁª¼ê¸¢Í½Áª¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯Âç²ñ¤ÎÆÀÅÀ²¦FW»°³ûÁÕÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÉ®Æ¬¤ËºòÇ¯¤ÎÁª¼ê¸¢¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤¬£·¡¢£¸¿Í»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡££²²óÀï¡¢£³²óÀï¤ò¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤â¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¤¬Á´¹ñ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¡¢£Õ¡Ý17¥¿¥¤ÂåÉ½¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëGK¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¿ÈÄ¹¤¬192Ñ¤â¤¢¤ë³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¡£DFóîÆ£¶õ¿Í¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÈDFÃæÀî¸÷À±¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎCB¥³¥ó¥Ó¤â¹â¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ·ø¤¤¡£¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¡Ë¡ÊÅÚ²°»á¡Ë
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Á°¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¤·¡¢»ý¤Ã¤¿¤éÁÇÁá¤¯¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¿¿¹üÄº¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¾¤ÎMFÀî¹ç°¡Ìç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ëµ»½Ñ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢ºÙ¤«¤¤Êø¤·¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤£²²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Î©Ì¿´Û¼é»³¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤ÎµÈÅÄµ®É§´ÆÆÄ¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¡£¡ØÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¥Æ¥ó¥Ý¤È¶¯ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ø±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤é¼éÈ÷¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿Á´¤¯Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¡£°ìÊý¤Ç²ÆÅß¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤³¤ÎÂå¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àî¹ç¤¬¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Í¥¾¡¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ÈÅ¥½¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ó¤¤¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤¹¡Ù¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë¤â¹¥´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤ÏÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÇ¯¤Ï¹¶·â¿Ø¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢·ø¼éÂ®¹¶¤ò´Ó¤¥Ù¥¹¥È£´¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼éÈ÷¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¹¶·â¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏFWóîÆ£Î°µ©¶õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥é¥Õ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤Ã¤Á¤ê¼ý¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¼«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿DF¾®·§Î¼Êå¡Ê£²Ç¯¡Ë¤â¹¶·â¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¹ß³Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤£±Ç¯¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÁª¼ê¸¢°Ê¹ß¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Ñ¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Çä¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎFW²ÈîµÑÛÂÀÏ¯¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÀ¸¤«¤¹Ä¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤âÂ¿¤¯¡¢¤è¤êÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë£¸¶¯°Ê¾å¤â¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿¹ÅÄ»á¡Ë¡ÚÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¢ÂçÄÅ¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Û
£Ä¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡Öº£Ç¯¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë¤ÏÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¯¡¢Ï¢ÇÔ¤âÏ¢¾¡¤â¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï³«Ëë£´Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£´Ï¢¾¡¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤ÏÈ¬¸Í³Ø±¡ÌîÊÕÃÏÀ¾¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë¤ËÉé¤±¤ÆÁ´¹ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¸å´ü¤Ï£µÏ¢¾¡¤·¤Æ£´°Ì¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤Î½ÐÎÏ¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤ÏFW¿¼À¥´´ÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î³ÐÀÃ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç15ÅÀ¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¸¢Í½Áª·è¾¡¤Ç¤â·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÅÀ¤¬¼è¤ì¤ëFW¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£CB¤âDF·î´ÜÂÁ°í¥¢¥Ö¡¼¥Ð¥¯¥ë¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢DFÂç¾ì¸÷æÆ¡Ê£³Ç¯)¤È¤¤¤¦185Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯Îõ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏDFÅçÄÅÎ¼ÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿£³¥Ð¥Ã¥¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼éÈ÷¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬ÂçÉý¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏJ¥ê¡¼¥°ÆâÄêÁª¼ê¤¬£´¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤â¤ß¤ó¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤â½à·è¾¡¤ÇÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤Ë²ù¤·¤¤Éé¤±Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎÁª¼ê¸¢¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹Í×ÁÇ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÚ²°»á¡Ë
¡ÖÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼çÎÏ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Â´¶È¤·¤¿º£Ç¯¤Ï¥¤¥Á¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç½àÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¤ÎÎÏ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡¡DFÂ¼¾å·Ä¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢DFÅÏÉôÍ§æÆ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÎ¾SB¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤¯¹¶·â¤Ï¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃæÈ×¤Ë¤âMFÍÂ¼ñ¥ÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢MF´ä粼Å·Íø¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦½Ä¤Ë¹Ô¤±¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿FW»³²¼¸×ÂÀÏº¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç·ê¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ÉÙ»³Âè°ì¡ÊÉÙ»³¸©¡Ë¤âº£Ç¯¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¡¢Áª¼ê¸¢Í½Áª¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥à¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÜ¤Î¿§¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÃ¥´Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ"¶¯¤¤¥È¥ß¥¤¥Á"¤ò¼è¤êÌá¤¹¤ó¤À¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡££³¥Ð¥Ã¥¯¤ÏDFÌÚ²¼¶õ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë180cm¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á°¤Ë¤â"¥¶¡¦ÅÀ¼è¤ê²°"¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¹¤ëFW»³ÅÄÀ»¿´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â¤¤¤ë¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤äÂçÄÅ¤ÈÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸·¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¥¤ê¹ç¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¹ÅÄ»á¡Ë