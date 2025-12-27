この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者が解説「アインシュタインはなぜ長く眠ったのか？」創造性のカギを握る“睡眠前後の過ごし方”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「長く眠る人は、なぜ創造的なのか？」と題した動画を公開。睡眠と創造性の関係について、アインシュタインの習慣を例に挙げながら解説した。茂木氏は、創造性を高めるカギは睡眠時間そのものに加えて、睡眠前後の「ぼんやりする時間」にあると指摘している。



茂木氏はまず、世の中にいる「ショートスリーパー自慢」のような人々に対して、脳科学的な観点から警鐘を鳴らす。睡眠は、脳内の記憶を整理・定着させ、心身の生理的なバランスを整えるために不可欠な活動であり、睡眠不足は認知症をはじめとする様々な病気のリスクを高めると説明した。



その上で、長く眠ることと創造性の関係について、約10時間も睡眠をとっていたとされるアインシュタインを例に挙げて考察を進める。茂木氏は、長く眠る人が創造的である理由として、単に脳が健康に保たれるだけでなく、睡眠に付随する「ぼんやりしている時間」が極めて重要だと主張する。



この「ぼんやりしている時間」には、脳内で「デフォルトモード・ネットワーク」と呼ばれる神経回路が活発に活動するという。茂木氏はこのネットワークについて「アイドリングしている時に活動するネットワーク」と説明し、「このネットワークの活動によって、その時なんか色々ひらめきとか結びつき、発想があるわけ」と語る。ウォーキング中やシャワーを浴びている時にアイデアが浮かぶのは、この働きによるものだ。



さらに茂木氏は、創造性を最大限に引き出すためには、眠りに入る前や目覚めた直後といった「睡眠に隣接した時間帯」が特に重要だと強調。「目が覚めた後、すぐに立ち上がってあれしなくちゃこれしなくちゃって動くのもいいんですけど、ちょっとしばらくね、ぼんやりしている」時間こそが、鋭いひらめきを生む土壌になると述べた。



動画の最後で茂木氏は、現代人が常に「何かをしなければ」という強迫観念に駆られていると指摘。本当にクリエイティブなことを成し遂げるためには、集中的に作業する時間と、意図的に「ぼんやりする時間」を確保するメリハリが大切であると結論付けた。