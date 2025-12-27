楽天の三木肇監督（４８）が、宗山塁内野手（２２）に対して「２年目のジンクス打破」の指令を出した。激動のルーキーイヤーを完走したことに及第点を与えつつも、求めるのはさらなる成長だ。「２年目で余裕が出ないように。大きなケガに注意しながら、もう主力の選手、チームの顔としてプレーしてもらいたい」。熱くゲキを飛ばした。

全てが「経験」だと苦しい時もグラウンドに送り続けてきた指揮官だからこそ、来季の飛躍を確信していた。シーズン終了後には直接会話もし、「もっとできそうです」と返ってきた前向きな言葉に安堵（あんど）。感じた収穫や課題と向き合う姿勢に、根拠を得た。

宗山はシーズン序盤に苦戦したが、対応力で乗り越えた。１２２試合に出場して打率・２６０、３本塁打、２７打点。遊撃手部門でベストナインも獲得した。１年間を完走したことによって、三木監督は「経験したことを来年のスタートから発揮してくれたら数字も必ず上がる」と確信。「伸びしろと順応性みたいなものが２年目に生きて、さらに活躍してくれるんじゃないかという期待は大きいですね」。打ち破れ、宗山−。走り抜けたルーキーイヤーの真価は、来季以降に問われていく。