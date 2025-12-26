普通で可愛い「だけど少し違う」オシャレに差がつく「ニットの選び方」

「ありきたりじゃない」シンプル以上の新作

そろそろニットが主役の季節。ぬくもりのある質感、1枚で「絵になる」シルエット。着回しが効くという現実的なメリットもあわせ持つ、ワードローブを更新する「実力派ニット」をご紹介。







あいまいなトーンを退屈させない「ざっくりとした編み模様」

ピンクモヘアカーディガン／ビリティス・ディセッタン（ビリティス） サスペンダーつきベージュパンツ／AKTE リング／BULBS（ZUTTOHOLIC） ブーツ／ヘンリ エン ヴァーゴ



思わずふれたくなるようなモヘアのニットカーディガン。気楽なワイドにぬくもりを添えながら、どこか芯の強さを感じさせる、迫力のある面持ちへ。おじさん風のサスペンダーでクラシカルなムードを上乗せしつつ、パンツのセンタープレスできちんと感は維持。







上下ニットでも手抜きに見えない「ブラウンのニットアップ」

茶ニットカーディガン、茶ニットパンツ／ともにデミリー（LITTLE LEAGUE INC.） 白タンクトップ／RHC（RHC ロンハーマン） サングラス／CARIN（スタードリーム ジャパン） バッグ／LORISTELLA（デ·プレ） ブーツ／SLOBE IENA（SLOBE IENA 自由が丘店）



黒に近い暗めの色みが「穏やかだけど締まって見える」ちょうどいいバランスを演出。しっとりとした風合いとだぶつきのない直線的なシルエットが、スマートな見た目をあと押し。鋭いつま先のブラウンブーツでキレを、もこもこバッグではぬくもりをプラスする役割。それぞれ目的をもたせてワントーンを抜け目なく。













包まれる感覚で「オーバーサイズ」

黒キャミワンピース／マーレット（LITTLE LEAGUE INC.） カーディガン／SAYAKA DAVIS（ショールーム セッション） ブーツ／UDIRE（HANA KOREA）



毛足の長いモヘア素材のVネックのゆるカーディガン。見た目通りのやわらかさやあたたかさがありながら、編み方にこだわることで型くずれしにくい、長い間着られるという見た目以上の実用性もプラス。白も感じられるふんわりとしたグレーが、リラックスしながら適度に締まりもあるシックな表情に。







（コーディネートのプライスなど詳細）

