12月26日、TBSの田村真子アナウンサーが自身のInstagramを更新。一般男性と結婚したことを発表した。同日、MCを務めるバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）でも結婚を生報告し、大きな話題となっている。

「田村アナはこの日、太陽に照らされた街並みの写真とともに、一般男性と結婚したことを報告。その数十分後にお笑いコンビ・麒麟の川島明さんと一緒にMCを務めるバラエティ番組『ラヴィット！』に生出演し、生発表しました。

川島さんから『ちょっとおめでたいニュースが飛び込んできました。田村真子さんご結婚おめでとうございます！』と祝福の言葉とともに花束が渡されると、スタジオは大きな歓声、祝福ムードで包まれていました。

田村アナのInstagramの投稿には、『ラヴィット！』で共演する若槻千夏さんや、お笑いコンビ・コットンのきょんさんなどから、お祝いのコメントが書き込まれました。一方、視聴者からは複雑な声も寄せられています」（スポーツ紙記者）

X上にはこんな悲痛な叫びも聞こえてくる。

《祝わないといけないと思いつつ、ショックが強すぎて》

《田村アナの結婚がショックすぎて仕事が進まない…》

これだけの“田村ロス”が寄せられるのは、ひとえに彼女の人気ゆえだろう。

「2018年4月入社の田村アナ。バラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）が放送開始した2021年から、麒麟の川島さんと一緒にMCを務め、番組を盛り上げ人気番組へと押し上げてきました。

お笑い芸人からの無茶ぶりにも嫌がることなく応じたり、絶妙なツッコミを入れたりする姿が視聴者に受け人気を集め、12月5日にオリコンニュースから発表された『好きな女性アナウンサーランキング』で、TBSアナウンサー史上初の2連覇を果たしています。

また、8月には1stフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』を発売。こちらも非常に売れ行きが良いようです。ファンが多くついている田村アナの結婚報告には、ショックを受ける人が多かったのでしょう」（芸能記者）

だが、田村アナ自身、“順風満帆”でなかったようだ。芸能記者が続ける。

「もともと報道番組を担当したいという思いが強かった田村アナですが、なかなかその座を確保することは難しく、悩むことも多かったようです。社内でも背中を丸めて歩く姿が目撃されていました。

そんな彼女がバラエティ番組の進行を任されることになり、当初は戸惑うことも多かったようです。9月3日付けの集英社オンラインのインタビューでは『番組が始まったころは（バラエティの）流れに慣れるのにとにかく必死で、共演する芸人さんたちが楽しそうにしていても、一緒に楽しむ余裕がありませんでした』と答えています」

今回の結婚は、局内ではどのように受け止められているのだろうか。TBS局関係者はこう話す

「驚いています。あまり自分のプライベートなことを話すタイプの人間ではないのですが、付き合っている人がいるとかいう話も聞こえてこなかったので……。結婚すると退社するアナウンサーが多いので、田村アナも辞めてしまうのかな、と心配している社員も多くいます。結婚が理由ではないですけど、今月に入ってからも田村アナと同期の良原アナが2026年1月末に退社すると発表していますから」

TBSの看板として、これからも局を引っ張っていってほしいものだが……。