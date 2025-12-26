テックはここまでお洒落になる。Ultrahuman×DIESELの高性能スマートリング

健康志向の広がりとともに年々関心が高まっている、スマートウォッチやスマートバンドなどのヘルスモニタリング機能を備えたデジタルガジェット。その中でも軽量かつコンパクトで、日常生活の中でも違和感なく身に着けられる手軽さから、近年特に注目されているのが指にはめる“スマートリング”です。

ただ、デジタルガジェットといえど人目に触れるシーンが多く、装飾品としての側面の持ち合わせたスマートリングは見た目にもこだわりたいところ。

そこで今回紹介したいのがデザインリングのようにお洒落に装着できて、しっかりヘルスモニタリング機能を備えたスマートリング。インド発のヘルステックスタートアップ・Ultrahuman（ウルトラヒューマン）と、イタリアのアパレルブランド・DIESEL（ディーゼル）がコラボした「DIESEL ULTRAHUMAN RING（ディーゼル ウルトラヒューマン リング）」（8万4800円）が登場しました。

まず目を引くのが一見スマートリングとは思えないクールなデザイン。DIESELのクリエイティブディレクターであるグレン・マーティンス氏監修のもと設計されたリングは、約2.4〜3.6gという軽さと快適な装着感を確保しつつも、重厚感や奥行きのある彫金テイストのデザインが施されています。

▲Shiny Silver

表面をよく見ると、DIESELを象徴する“D”ロゴが組み合わさった大胆なダブルDロゴパターンに。素材には頑丈なタングステンカーバイドコーティングが施されたチタンを採用。カラーは光沢感のあるシャイニーシルバーと、使い込まれた風合いのディストレストブラックの2パターンがラインナップされています。

▲Distressed Black Blue

スマートリングとしての機能は、6つの高精度センサーを搭載していて、指にはめているだけで、心拍数、心拍変動（HRV）、血中酸素飽和度、皮膚温度を測定。

スマホと連動することでアプリによって計測データをチェックできるほか、睡眠の質や消費カロリー、身体の回復状況などをグラフやスコアで確認することが可能です。なお、ヘルスモニタリング機能はサブスクではなく、いつでも無料で確認できるのもうれしいところ。

気になる睡眠分析においては、睡眠効率、皮膚温度、リラックス度などから睡眠の質を総合的に評価。レム睡眠、浅い睡眠、深い睡眠など、睡眠の状態も一目で丸わかりです。

また、歩数計や消費カロリーも計測可能で、日々の運動を補助的にサポート。アプリがデータを記録してくれるため、歩く距離や運動時間などの目標を立てる目安にも。目標が定まれば毎日の運動もやる気がグンと増すはず。

めずらしいのがカフェイン管理機能で、カフェイン摂取量を記録することで体内カフェイン濃度をリアルタイムで把握。カフェインを控えた方がよい時間帯など、睡眠の質に基づいた最適なカフェインのカットオフ時間を提案してくれる機能も搭載しています。

バッテリー持続時間は約4〜6日間で、付属の専用リングチャージャーによって約90分でフル充電にすることが可能です。普通のデザインリングのようにお洒落を楽しみながら健康も管理できるUltrahuman×DIESELのスマートリング。いかにもスマートリング然としたデザインに抵抗があった人はぜひチェックしてみては。

＜文／GoodsPress Web＞

