この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【気象予報士が解説】27日まで大雪・暴風雪に警戒を。東北では70cmの降雪予測、次の寒波は仕事始めのタイミングに

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【警戒】27日(土)にかけて暴風雪や大雪警戒 次の寒波はいつ？」と題した動画を公開した。動画では、27日にかけて日本海側を中心に続く暴風雪や大雪への警戒を呼びかけるとともに、その後の寒気の動向について詳しく解説している。



松浦氏によると、26日時点で日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、27日にかけて北日本の日本海側や北陸地方で雪が降り続く見込みだ。下層の寒気が非常に強いため、平地でも雪となり積雪のおそれがある。同氏は「短時間で降雪量が急増するようなところはほとんどなさそう」としながらも、「じわじわと降雪量が増えていく」として継続的な注意を促した。



27日18時までの24時間で予想される降雪量は、多いところで東北地方で70cm、北海道地方で50cm、北陸地方で40cmに達すると予測されている。特に山沿いの地域で降雪量が多くなる見通しだ。また、風も強く、27日にかけて北海道地方では最大18メートルの暴風が予想されており、猛吹雪による視界不良や交通障害に厳重な警戒が必要である。波の高さも北陸地方などで6メートルに達し、うねりを伴う大しけとなる見込みだ。



暴風や大雪が警報級となる可能性も指摘されており、特に北陸地方などでは27日明け方まで大雪警報の可能性が「高い」状態が続く。大雪のピークは越えつつあるものの、引き続き交通情報や気象情報をこまめに確認することが重要だ。



動画の後半では、年末年始の天気についても言及。年末はいったん暖気が入って気温が上がるものの、年始の仕事始めのタイミングで再び強い寒気が流れ込み、大雪となる可能性があると分析した。帰省やUターンを予定している場合は、今後の情報に十分注意する必要がある。