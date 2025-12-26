京都のアニソンフェス「FANJ Premium Live 2026」の開催が決定！チケット最速先行も受付開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月4日(土)/5日(日)の2日間にかけて、「FANJ Premium Live 2026」の開催が決定した。

2025年4月に6年ぶりの復活開催を遂げ、大盛況で終えたこのイベント。

2年連続全く同じラインナップという例を見ないコンセプトでの開催が決定。

チケット最速先行予約は12月26日(金)12:00より開始。

桜の開花とともに春を一層彩る京都の街で、人生を彩るひとときをぜひお見逃しなく！

●FANJ Premium Live 2026

■開催日時

2025年4月4日(土) ・4月5日(日)

開場14:45／開演15:30（両日とも）

■出演(敬称略・50音順)

4月4日(土)：上杉真央、ZAQ、鈴木このみ

4月5日(日)：ChouCho、春奈るな、分島花音

■開催場所

京都FANJ (http://kyoto-fanj.com/)

〒606-0053 京都市左京区上高野車地町101 備前屋ビルB1F

■チケット席種/料金

スタンディング / 前売チケット￥6,980(税込)

■チケット

・最速先行予約受付(抽選) 12月26日(金)12:00〜１月７日(水)23:59

・一般発売 2月8日(日)10：00

■主催 ： HK’s WORKS/京都FANJ

■問い合わせ

京都FANJ 075-711-0711

FANJ Premium Live オフィシャルサイト : https://fanjpremiumlive.jp/