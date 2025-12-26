「銀行は信用できない。お金を保管するなら家が一番安全だ」と信じて疑わない正田信二さん（72歳・仮名）は、老後資金の5,800万円の札束を家中に保管していました。ところが、近年の物価上昇で、同じ金額でも買えるものが確実に減っているという事実。危機感を覚え始めていました。今回はFPの青山創星氏が、お金の本質的な役割と、その価値を守る方法を解説します。

「銀行は信用できない」現金主義で生きてきた72年

正田さんは地方の製造業で40年間働いた元サラリーマン。人生で一度も借金をしたことはありません。「現金があればなんでもできる。借金は身を滅ぼす」という父親の教えを忠実に守り続けてきました。

「銀行に預けても利息なんてほとんどつかない。それなら手元に置いて、いつでも使えるようにしておくほうがいい」

その昔、自営業をしていた父は自宅で現金を保管していました。それを見て育ったのもあったのでしょう。退職金と合わせて築いた5,800万円を一軒家の納戸や仏間の床下、押入れ、引き出しなど、複数に分けて保管していました。いわゆる“タンス預金”です。

ただし、銀行口座に月あたり23万円程度（夫婦で）振り込まれる年金は、それとは別。年金で足りない突発的な出費があれば、その都度“隠し場所”から取り出していました。

妻が「盗まれたらどうするの？」といっても、「こんな田舎の家に金があるなんて、誰が知ってるんだ。むしろキャッシュカードを落として盗まれたり、銀行が破綻したりするほうが危険だろう」と返答。毎月1回、しっかりと残額のチェックをすることも欠かしません。

ところが、その現金主義が揺らぎ始めました。きっかけは止まらない物価上昇です。ほんの数年前には100円で買えたパンがいまは150円、よく利用するガソリンスタンドでも1リットル120円から170円へと値上がりしています。

同じものを買うのに、より多くのお金が必要。つまり、現金の価値が下がっている――その事実をジリジリと肌で感じるようになってきたといいます。

見えないリスクが襲いかかる…盗難・災害・相続問題

このまま現金で持っていていいのだろうか？――そう悩んだ正田さんは、市主催の金融セミナーで出会ったファイナンシャルプランナーの永瀬財也さん（仮名）に相談しました。

「正田さんのような方は多いのですが、現金の価値は『物価上昇』によって実質的に目減りしているんです。日本銀行が目標とする年間2％のインフレが実現すれば、10年後には現在の5,800万円の価値は約4,700万円相当になってしまいます」

さらに深刻なのは、近年のインフレ加速です。エネルギー価格の高騰、円安の影響により、生活必需品の多くが年間3〜4％程度（※1）のペースで上昇しています。

永瀬さんは正田さんにもうひとつの重要なリスクを指摘しました。

「現金を家で保管することの物理的なリスクを、真剣に考えたことはありますか？」

正田さんは「うちのような普通の家にまで、泥棒が入ることはない」と考えていましたが、現実は違います。2024年に全国で確認された侵入窃盗（住宅対象）の認知件数は約1万6,000件にのぼっています（※2）。また、自然災害の多い日本では火事のリスクも見過ごせません。火災保険で家屋は補償されても、現金は対象外です。

「相続にも無関係ではありません」と、永瀬さんはさらに続けます。

「お子さんが把握しきれないような保管の仕方をしていた場合、現金が相続財産として申告されず、“なかったこと”にされてしまう。あとから発覚すれば、税務署から申告漏れを指摘され、思わぬ税負担が生じる可能性があります」

衝撃の事実…10年前に1,000万円投資していたら、いま4,600万円に？

さらに、永瀬さんは正田さんに衝撃的なデータを見せました。

「もし10年前に1,000万円だけでも米国株式市場に投資していたら、どうなっていたと思いますか？」

S&P500連動の投資信託（※3）のデータを見ると、2014年に1,000万円を預けていた場合、2024年には約4,600万円に成長していた計算に。なんと10年で約4.6倍です。

「でも、投資は危険。大損することもあるから」――そう眉をひそめる正田さんに、「その考えは、確かに一理ありますよ。元本保証ではありませんし、先ほどのデータもあくまで結果論です。ただ、先ほどもお伝えしたとおり現金で持っていても実質的に目減りする時代です。投資といっても、短期売買ではなく長期投資ならばリスクは軽減されます」と永瀬さんは説明します。

「でも、だからといってすべてを投資してはいけません。5,800万円のうち余裕をもって生活するために必要な金額が仮に4,800万円であれば、残りの1,000万円を分散投資に回す。分散投資でも心配なら、預金や国債にするだけでも、タンス預金よりははるかに安全です」

正田さんの決断と新しい生活

この会話の後、正田さんはよく考えた上で行動に移しました。

まず、5,800万円のうち5,000万円を複数の銀行に預けることに。預金保険制度（破綻しても保護される）の範囲内で、1行あたり1,000万円を超えないように注意しました。

そして残りの800万円のうち、300万円は生活防衛資金として一番近い銀行の普通預金に置き、500万円を長期投資に回すことにしたといいます。

「妻にも話したら『ああ、よかった。私はずっと家に大金を置いているなんて嫌だったのよ！』って。最近は一緒に資産管理を考えてくれています。もちろん物価上昇が続いたら困りますが、少なくとも『できる範囲で手は打っている』という安心感があります」

と正田さんは表情を明るくします。

老後資金を守り、育てる賢い資産管理術

正田さんの体験から学ぶ、現金主義・タンス預金の落とし穴を避け、老後資金を効率的に管理するためのポイントをまとめます。

1. 物価上昇リスクの認識

現金の数字は変わらなくても、実質価値は年々目減りしている現実を受け入れる



2. 物理的リスクへの警戒

盗難、火災、自然災害など、タンス預金が抱える物理的危険性を軽視しない



3. 分散投資の実践

全資産をひとつの方法で管理せず、現金・預金・投資信託などに分散してリスクを軽減



4. 長期投資の活用

10年以上の投資期間があれば、株式投資の価格変動リスクは大幅に軽減される



5. 安全性の確保

老後生活者は生活に必要な資金は預金等で確保し、余裕資金のみを投資に回す



6. 専門家への相談

ファイナンシャルプランナーなどに相談し、個人の状況に応じた最適なポートフォリオを構築



7. 相続対策の重要性

家族に資産状況を伝え、相続時のトラブルを防ぐ準備をしておく

正田さんのような「安全第一」の考え方は決して間違いではありません。しかし、時代の変化とともに、「安全」の定義も変わっています。真の安全とは、単に数字を減らさないことではなく、将来にわたって必要な購買力を維持し続けることなのです。

※1：「消費者物価指数 総合指数（前年同月比）」2025年10月分 総務省統計局

※2：「特設サイト 住まいる防犯110番」令和6年 警察庁

※3： iシェアーズ 米国株式（S&P500）インデックスファンド

ファイナンシャルプランナー

青山創星