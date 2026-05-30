瓜田純士が「指がない」と自身の手をカメラの前に差し出し、「力入らない」「ビックリしたわ」など芸人らが驚愕する場面があった。【映像】「指がない」瓜田純士の手5日25日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#4が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想