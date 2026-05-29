「個人的トラブルの可能性も」日焼けし、オシャレなフレームのメガネを装着したその男は、しっかりとした足取りで、練馬警察署から出てきた──。「小林豊容疑者（58）ら２人は５月16日、バールでドアをこじ開けるなどして、東京・練馬区のアパートの一室に侵入。部屋にいた住民の男性の頭を殴るなどの暴行を加えて、日本刀２本（20万円相当）を奪った疑いで逮捕されました。被害者の男性と小林容疑者は知り合いで、この部屋を訪れ