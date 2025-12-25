「ずっと無難ヘア」は卒業ーー！【40・50代】が即シャレる♡「技ありヘア」

同じ髪型を続けているなら、垢抜けを図ってみて。レイヤーを入れて毛先に動きを加えたりカラーを工夫したりすれば、雰囲気は驚くほど変わることも。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、派手すぎないのにオシャレに魅せることができそうな、技ありヘアをご紹介します。

くすみベージュのプチウルフボブ

くすみベージュで柔らかくまとめたプチウルフ。ウルフほど鋭さが出ないよう、サイドまで長さを残しているのがポイントです。トップは首元で内に入れつつ、毛先はくるんと外へはねさせることで、立体感をプラス。派手に変えずとも、今の髪型に飽きてきた人にもすっとなじむデザインです。

ラフな質感のミディアムレイヤー

細めの白髪ぼかしハイライトに、オリーブグレージュを重ねた落ち着きのあるカラーが魅力的なミディアムレイヤースタイル。赤みが出にくく、軽いのに深みも感じられる仕上がりです。ワンカールで動きを足すだけで、自然な毛流れが引き立つのも◎ クセもそのままいかせそうな、扱いやすいヘアスタイルです。

動きで魅せるハイウエイトレイヤー

ぱつっと感のある裾ラインが印象的なレイヤースタイル。トップは内へふんわり入れてひし形バランスに。毛流れによって自然とボリュームが出て、華やかに見えるのが特徴です。ハイライトはまろやかなミルキーベージュ。色の明暗差が影をつくり、髪の動きをより立体的に魅せています。

ナチュラルなのに今っぽ◎ 白髪ぼかし × 丸みボブ

ブラウンをベースに、明るめベージュのハイライトを重ねた丸みボブ。コントラストはあるものの、全体的にしっかりとなじませてトーンアップしている様子。ストレートタッチでも柔らかく見えるのは、丸みのあるフォルムと筋感のおかげ。ボブだけどのっぺり見えない、大人世代に寄り添ったデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@hanae.yamaguchi様、@katayu1204様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里