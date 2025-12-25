「帰れベトナムに！」マナーめぐり外国人労働者と日本人作業員のトラブル…建設現場での失踪も深刻な問題に　“壁”を乗り越えるには

再開発などの建設ラッシュを支えている、海外から来た若い労働者たち。現場では、作業員の間で暴力沙汰などのトラブルも発生している。言葉や文化の壁を乗り越え、日本経済を支える海外の若い働き手と共に働くことができるのか。解決策を探った。

「踏みつけられた」訴える男性

日本で働くベトナム人を支援するNPO法人には、毎日10件から40件ほどの相談がある。不当解雇や、職場でのパワハラやセクハラ被害など、映像とともに相談が寄せられることもあるという。

提供された映像には、ベトナム人と日本人作業員のやり取りが映っていた。

撮影者：

なんでそんな踏んだ。踏んだらだめだろ。

撮影したベトナム人の同僚が問いただすと…。

日本人作業員：

帰れベトナムにこの野郎本当に。日本語わかんねえんだったら。なあ。日本の決まりわからないんだったら日本に来るんじゃない。なあ？それともおじさんとやるか？

動画には映っていないが、ベトナム人の男性が日本人作業員に「踏みつけられた」と訴える会話が記録されている。

私たちは、踏みつけられたと主張するベトナム人男性に話を聞くことができた。

男性：

胸の上を踏んだ。

記者：

1回？2回？

男性：

1回です。息ができない。痛いです。なんか、胸全部痛みが…。

病院を受診すると、胸の骨が折れていたことが判明。3週間の治療が必要と診断され、警察に被害届を提出した。

「100％悪いと思っていない」

なぜこのような事態になったのか――。

取材班は、動画が撮影された北海道の建設現場へ向かい、当時の様子を知る現場の責任者に話を聞いた。

トラブルが起きたのは、昼休み中の作業員の休憩所。睡眠をとる人もいる中、ベトナム人の男性が寝転がりながらスマートフォンで通話を始めた。

これが「マナー違反」だとして、日本人作業員の男性が激怒したという。

トラブルの発端となった、休憩所でのスマホ使用。

被害を訴えるベトナム人男性は、休憩所での「スマホマナー」については、貼り紙などもなく、認識してなかったと話す。

男性：

うるさいのだめとか写真（貼り紙）があるとすぐわかる。けど前の（被害を受けた）事務所ではないから大丈夫と思いました。

私たちは、ベトナム人男性を踏みつけたとされる日本人作業員の男性にも直接話を聞こうと試みましたが、取材することはできなかった。

しかし、その後、本人から着信があり、電話での取材に「確かに行き過ぎた部分もあって、非もあるとは思うけど、100％自分が悪いと思っていない」と語った。

求められる現場でのケア

支援団体の代表・吉水慈豊さんは、映像を見た際の衝撃を「ただごとではないなと思って」と振り返る。

支援団体は11月、暴行事案があった現場の元請け企業を訪問し、再発防止を要請した。

吉水さん：

トラブルってほとんど言語の問題になるので、できるだけ技人国という在留資格の若者で通訳として管理サポートをしたらどうですかと提案してきました。

吉水さんは、複数の下請け業者が出入りする建設現場では、元請け企業によるフォローが重要だと指摘する。

深刻な技能実習生の失踪…

今回の現場の元受け企業である準大手のゼネコンは、取材に対し「弊社の工事現場作業所内で、ケガを負われたということについては、大変遺憾に感じております」「今回の事象を受けた再発防止策や取組内容の改善についても検討を進めているところでございます」などと回答した。

深刻な人手不足を補うため、2024年に過去最多の230万人を超えた外国人労働者。しかし、技能実習生では、年間で6000人から1万人近くが失踪したというデータもある。

一部が犯罪に関与するケースも問題となっている。

こうした背景もあり、政府は、一部の在留資格の外国人労働者の受け入れ上限をおよそ123万人とする案を示した。

現在、技能実習生の失踪者が最も多いのが建設業界だ。

建設現場では、どれほどの外国人労働者が働き、そしてどのような対策が講じられているのか？FNNは、元請けとなる主要ゼネコン各社にアンケートを実施。すると、協力してくれた15社すべて、建設現場に外国人が入っていると回答した。

その割合は全体の数％〜10％前後と答える会社が多く、現場ごとでみると、多いところでは半数近くが外国人の現場もあるという。

「日本語が苦手なことが原因で外国籍の現場監督が、打ち合わせから外されてしまった」「安全に関する指示を外国人作業員が間違えて理解してしまった」などのトラブルへの対応策として、「現場の掲示物を多言語にしている」「日本文化に精通している外国人を雇用して委託先の外国人のケアをしている」といった、様々な回答があった。

対策進める現場も

実際に対策を進めている建設現場もある。

社長：

こっちから貼って、こっちから貼るのだめよ？

通訳：

（ベトナム語でベトナム人作業員に翻訳）

社長：（床の）目が合わなくなる。

2年前に通訳を雇ったというこちらの会社は、現在、従業員9人中6人がベトナム人。当初はゴミ捨てやタバコのマナーをめぐって、どのように理解してもらうか悩んでいたが、通訳を通してきめ細かい指導ができるようになったという。

記者：

通訳するときに工夫していることは？

通訳・ゴックさん：

最初は建築の言葉が全然わからなくて、会社はいってからまた勉強して、建築のやり方とか。

社長：

文章だと漢字があるのでなかなか理解してもらえないところがある。そういう部分では、（通訳の）ゴックが大変だな、勉強しないといけないから。

彼らも日本語でうまく伝えられない部分があるじゃないですか。直接言えないような（彼らの）気持ちが、通訳で自分のとこに届くので、メリットはあると思います。

文化や言葉の壁をどう乗り越えるか――。

今回紹介したような民間企業の取り組みに加えて、入国時に日本の制度や習慣を学んでもらうことも有識者懇談会が法務大臣に提言している。

互いの理解を深めるため、国の制度作りが、必要不可欠だ。

（「イット！」12月25日放送より）