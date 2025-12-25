DJ集団・Repezen Foxx（レペゼンフォックス）が12月23日、YouTubeチャンネルに「僕たち仲直りしました」と題した動画を公開した。

【写真】2023年、写真集『大炎上』をリリースして“新たな夢”を語っていたレペゼンフォックスのメンバーたち

トラブルに次ぐトラブル、リーダー・DJ社長の失踪、メンバーの脱退・解任で「ゼロ人」になり、空中分解状態だったレペゼンフォックス。YouTubeでは過激な動画で賛否の議論を巻き起こしながら、若者を中心にカルト的な人気を博してきたが、今年の大晦日に地元のみずほ PayPay ドーム福岡で解散ライブを予定している。

2010年代後半の人気ぶりを考えるとチケットは即完売しておかしくないところだ。しかし、DJ社長は売れ行きがふるっていないことを公言しており、動員のためYouTubeの連続更新が進行中。そんな流れで公開されたのが今回の動画だ。

「初心に戻る」を合言葉に、DJ社長のトレードマークだった“青髪ロン毛”のウイッグでわちゃわちゃと遊ぶメンバーたち。レコーディング終わりに、解散までの決めごととして、ファンにはお馴染みのパック日本酒・鬼ころしを15杯飲むと息まいたDJ社長が、モザイクなしの嘔吐を披露するという“レペゼンらしい”動画になっていた。

見る人が見れば不快なだけの動画かもしれないが、「やっぱこいつらずっとYouTubeやってて欲しかったな」「一瞬であの頃に戻った気分」「失った日々を取り戻してる感じ」と、少しの寂しさとともに“本来の姿”を楽しむコメントが多く見られた。

果たしてこの連続更新が功を奏し、ドームは満員になるのか。かつての破天荒な姿に熱狂したファンのなかには、まだレペゼンのドラマに期待している人も少なくないようだ。

（文＝向原康太）