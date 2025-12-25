タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」シリーズから、「福舞（ふくまい）トミカ」全6種を、2025年12月27日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

新春向け「初春トミカ」第12弾

2013年から展開している、日本らしさや正月らしさを軸にした新春向け「初春トミカ」第12弾。「福舞」とは、たくさんの福が踊り舞うような幸福な年となるよう願いを込めたネーミングだという。

26年の干支（えと）「午」や「シマエナガ」、「白狐」「麒麟」「蟹」といった、同シリーズに初登場の5種と「金のわに」1種の、それぞれに意味を込めた縁起の良いモチーフの全6種を用意。

マット塗装をベースに細やかな金の装飾を施すほか、新年を祝う"くじ"形式を採用するなど、日本文化や正月の魅力を詰め込んでいる。

ラインアップは「【午】三菱 ランサーエボリューションIV」「【シマエナガ】ダイハツ ムーヴ キャンバス」「【白狐】日産 フェアレディZ」「【麒麟】トヨタ AE86 スプリンタートレノ」「【蟹】軽装甲機動車」「【金のわに】UDトラックス クオン（金のわにトラック）」。

中身の分からないミステリーボックス仕様となっている。

価格は770円（税込）。