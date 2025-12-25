石破茂氏（68）は、高市早苗政権をどう見ているのか。田中角栄氏の総理秘書官を務めた小長啓一氏との対談（司会はジャーナリストの春川正明氏）を紹介する――。（後編／全2回）

※本稿は、RSK山陽放送特別番組「石破茂×小長啓一 未完の列島改造」（12月27日15時〜16時放送、RSKラジオでは12月23日、30日6時30分〜7時放送）の内容を再編集したものです。

画像提供＝RSK山陽放送 特別対談を行った小長氏（左）、石破氏。 - 画像提供＝RSK山陽放送

■少数与党で行う政権運営の苦労

――石破政権はわずか1年で終わりました。世間の声を聴くと、“石破らしさ”が出なかったという指摘について、石破さんはどう感じていますか？

【石破茂氏（以下敬称略）】それはもういろんな理由があって。私の足らざるところも多くありました。

衆議院で少数与党でしたよね。自民党と公明党さんを足しても過半数いかない。そうすると、このテーマは立憲民主党さん。この法律は国民民主党さん、この税制は維新の会の皆さん……って、一つ一つのテーマごとにどの党なら賛成してくれるだろうかということでもう調整に調整を重ねるわけです。

そこで「石破らしさ」なんて出したら、自民党の中で法律案が通らない。そもそも私自民党の中でも少数派だからね。ましてや国会が通るわけがない。自分としてやりたいことはいっぱいあった。だけど、内閣総理大臣として法律案、予算案きちっと予定通り成立させるというのは、やっぱり一番大事なことですよね。

■高市首相の発言に感じたこと

――石破政権の後を受けた高市早苗総理についてはどうお感じでしょうか。国会で、台湾有事は集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると答弁したことに、中国側が猛反発して日中関係の溝は深まっています。まず、この発言について石破さんはどうお感じでしょうか。

【石破】それは総理のご判断だからね。周りがあれこれ言うことじゃないが、歴代総理、安倍さんも菅さんも岸田さんも私も、具体的に「この場合にこういう法律が適用される可能性がありますよ」ってことは言わなかった。それは言わない。言う必要がない。言っても抑止力にも何にもなんないし、かえって警戒心を強めることにもなる。

だから、安全保障についてはなるべく具体的なことは言わない。しかしながら、淡々と着々と防衛力は整備する。田中角栄先生による日中国交回復、あるいはソ連のブレジネフとの会談のように、相手の懐に飛び込んで、本当の信頼関係を作る。安全保障はそれも必要だと思いますけどね。

■私は「自分の言葉」で喋っていたわけではない

――石破さんの国会での答弁を見ていると、官僚が書いた答弁文章を読むのではなく、自分の言葉で喋っているなと感じていました。高市総理も出来るだけ自分の言葉で喋ろうとした中で、「存立危機事態発言」に踏み出してしまったのでしょうか？

【石破】それは高市さんに聞かなきゃわかんないけど、いいんですよ、自分の言葉で喋って。私がペラペラ自分の言葉で喋っていたように見えたかもしれないけれど、実際は違う。

官僚たちが一生懸命書いた答弁があり、それを秘書官たちがチェックをして、私（総理）のところに上がってくる。大体午前5時ですね。それを私は1時間半かけて全部読む。

経産省なら経産省、外務省なら外務省が一生懸命書いた答弁はすべて読まなきゃ失礼じゃないですか。読んで自分の頭に入れた上で、こことここを直してねっていうのをオーダーして、書き上がってくるのがだいたい午前8時45分、9時から委員会……ってこんな感じですからね。

だから自分の言葉で喋っているように見えて、官僚たちが一生懸命書いたものを自分の頭に入れて咀嚼して変換して喋っているんです。思いつきで喋っているわけじゃない。だから高市さんがどういう思いでおっしゃったか知る由もないですが、総理として秘書官たちがチェックをした原稿はちゃんと読んだ上で、あの発言をしておられると思いたいな。

■好印象を抱いたトランプ大統領の行動

――高市総理はアメリカのトランプ大統領来日時に、米軍原子力空母で米兵を前に跳びはねながら拳を突き挙げました。この行動についてはどう感じていますか？

写真＝共同通信社 米海軍の原子力空母「ジョージ・ワシントン」で演説するトランプ米大統領（右）と高市早苗首相＝2025年10月28日、神奈川県横須賀市 - 写真＝共同通信社

【石破】それは高市流でしょう。私があんなことやったらね、「何やってんだ」みたいなことになるんだけど、彼女のカラーとしてトランプさんの懐に飛び込むという意味で、彼女なりに考えてやっていることだと思う。

とても大事なことだが、常に誰が総理であろうとも日本国の誇り、尊厳、そういうものを常に背負っている。それは高市さんも常に意識していると思いますよ。

――各国の首脳と直接1対1で会って信頼関係を築くのは、国のトップリーダーの重要な役目です。石破さんはトランプ大統領と習近平国家主席と向き合っています。2人の印象について教えてください。

【石破】トランプさんと会ったのは、2025年2月が初めてです。それまでは、なんだか怖そうだなとか、強気だなとか、ふっかけられたらどうしようとか思っていたんです。前の晩はそんなに寝られなかったですよ、さすがに。朝ホワイトハウスに行ったら、玄関でトランプ大統領が出迎えて、よく来たなっていう感じで。もうそこでお互いの印象がほとんど決まったところはありますね。

最初の第一印象が良くて、その後だんだん本音を言い合う。そういう関係というのは、個人と個人のケミストリーみたいなところがあって。何て言うんでしょうね、小手先で色々繕っても駄目だと思いますね。

■対中国に対しての田中角栄の金言

――習近平国家主席の印象についてはどうでしょう。

【石破】これはなかなか大変だなと思いましたね。それは誰に対してもそうでしょう。だって、もう習近平さんが主席になってずいぶん長いじゃないですか。習近平さんのニコニコした笑顔って見たことないですよね。常になんというか、茫洋としたというか。

2015年11月30日、習近平国家主席（写真＝COP PARIS／_ASC1889／CC-Zero／Wikimedia Commons）

でも底知れぬデモリッシュ（相手を打ち負かす）な雰囲気というかね。それは誰とでも変わらないと思います。

南米でのAPEC（2024年11月）で初めて一対一で会談したんですが、会話が弾むってことはなかったです。だけど、本当に国益をかけてぶつかり合ってるという実感がありました。もちろんどの首脳と話す時もそうなんだけど、日本と中国とかなり立場が違うんで。同盟国アメリカみたいなことにならないんですよ。会談の間中、緊張感は最高潮でしたよね。

――日中関係の難しい情勢で、今後、中国とはどのように向き合っていけばいいでしょうか。

【石破】角栄先生が生前に、「あの戦争に行ったやつがこの国の中心にいる間は、日本は大丈夫だ。あの戦争に行ったやつがこの国の中心からいなくなったときは怖いんだ。だからよく勉強しろ」っておっしゃっていたんですよね。角栄先生は日中戦争に行かれてるから。

中国だけじゃなく、韓国もアジアもそうだですが、彼らといろんな議論する時に、何も元寇まで遡らなくてもいいんだけど、特に近現代史をきちんと頭に入れていかないと議論にならないと思っています。

■「戦後80年所感」への思い

――今年は戦後80年ということで、石破氏は「戦後80年所感」を出しました。今までの戦後60年や70年の談話以上に踏み込んだという印象でしたが、どういう思いを込めたのでしょうか？

【石破】50年談話が村山総理でしょ、60年談話は小泉総理、70年談話は安倍総理。それは、やっぱりアジアに対して向けられたもの。そして、これから先の未来について日本の決意を語ったものだと思っています。日本からアジアに対するいろんな思いというのはもう50年、60年、70年でおおむね伝わっていると思います。

安倍さんの70年談話でさらっと書いてあったんだけども、なぜあの戦争になったか、なぜ日本の政治システムは、あの戦争を防げなかったのかっていう疑問が提起されているわけです。そこを掘り下げたかったっていうことですね。

なぜあの戦争になったかをきちんと検証しないともう一度同じことが起こる。我々はなぜ過去に間違えたか。それをきちんと検証し、次の時代に繋げる。それが戦後80年の意義だと私は今でも思います。

■首相談話ではなく所感で出した意味

――今回の戦後80年所感は、閣議決定された首相談話ではなく、所感として発表されたのはなぜだったのでしょうか？

【石破】だって出すこと自体ダメだっていう人がいっぱい居たから。書いてもいないのに出すこと自体ダメって言われちゃったらそれはもう、閣議決定の前に党議決定しなきゃ閣議にかからないんですもん。

きっと閣議決定にこだわったのならば、戦後80年所感は出せなかった。閣議決定にこだわったとしたならば、あの内容にはならなかった。だから形式とかそういうものにとらわれないで、時の内閣総理大臣が何を言ったかっていうことに、私自身割り切っていましたけどね。

――石破さんは著書（『保守政治家』2024年講談社）の中で、「保守リベラル」という言葉を使い、伝統を守る保守も大切だが、異なる主張を受け止めていく寛容性も必要だと説いています。最近の自民党はそういう違った意見に素直に耳を傾ける姿勢がちょっと弱いのではないかと感じますが、そのことついてどう思いますか？

【石破】違った意見に耳を傾けないのは危なくないですか？ 自分の意見が絶対正しいんだ、他を受け入れないんだっていう考え方は社会の進歩を生まないです。自分の考えは自分なりに考え尽くしたものだけど、でも間違っていることがあるかも知れない。その謙虚さを持つべきだと私は思っています。

写真＝iStock.com／oasis2me ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／oasis2me

■リベラルも保守も本質は同じなのに

【石破】リベラルの本質は寛容でしょ。保守の本質も寛容であって、保守主義なんてイデオロギーがあるわけじゃないんだから。それは皇室を大事にしましょうね、自分の育った地域を大事にしましょうね、家族を大事にしましょうね、そういうような一種の感覚ですよね、保守って。だからこれが正しいんだというイデオロギーだと私は思っていない。

自分の言っていることに間違いがあるのではないか。それは常に秘書官たちもそうですよ。私は防衛庁長官以来いろんな秘書官に働いてもらったけど、「大臣、それは間違いです」って言ってくれる秘書官でないと使わなかったですね。謙虚さであり、自分の言っていることに間違いはないかっていう思いを持たないと指導者が間違えるんじゃないかしら。

――田中角栄氏の総理秘書官を務めた小長さんはどうでしょうか。

【小長啓一氏、以下敬称略】田中さんもよく言っていましたけれども、自分の意見が常に正しいということでは全くないんで、いろんな意見を吸収する。総理大臣になったら、逆に嫌な情報が入らなくなっちゃうから、「秘書官、君たちがその嫌な情報も含めてこれで上げてくれ」ということをもう毎日のごとく言われました。

画像提供＝RSK山陽放送 田中角栄氏を支えた小長さん。 - 画像提供＝RSK山陽放送

■これを言い始めたら政治は終わり

――総理を務めていて、マイナスの情報がなかなか上がってこないということはありましたか？

【石破】それは意識的に（マイナス情報を出してと）言わなきゃ駄目ですよ。秘書官たちだろうが事務次官だろうが局長たちだろうが、あんまり機嫌を損じるようなこと言いたくないもん。だけど、総理に仕えているっていうよりもお国に仕えてるわけだから。お国のために必要なことっていうのが自分の仕事だよね。

――自分の違う意見に耳を傾けないとか、違う意見に対して徹底的に叩くというのがポピュリズムが広がっている原因の一つでないでしょうか。そういう思いを石破さんがすごく大切にしているということは、自民党内はもちろん、国民にもあまり伝わっていないのではないでしょうか。

【石破】「不徳の致すところ」というのは、こういう時のためにある言葉ですが、戦前もそうだったわけです。今の世の中をして「新しい戦前」っていう人がいるんだけどね。ものを言えば「非国民」とか「後ろから弾撃っているよ」とか言われるのは気分良くないですよね。だったら言わない方が楽だよね、言わない方が得だよね、“雉も鳴かずば撃たれまい”だよね、みたいなことを政治が言い始めちゃったら終わりですよ。

画像提供＝RSK山陽放送 「石破茂×小長啓一 未完の列島改造」対談はRSK山陽放送の本社にある能舞台で行われた - 画像提供＝RSK山陽放送

■高市政策への本音

――石破政権から高市政権に代わって、コメ政策など前政権とは違う政策が散見されます。これについてはどう思っていますか？

【石破】今の政権は別にインチキでできた政権じゃないからね。正当な手続きでなった政権である以上、総理総裁が責任を持っていろんなことをやるわけです。ただ、それに対して我々も与党の一員であればこそ、それおかしいんじゃないんですかってことを言わないのは、私は責任を果たしたことにならないと思ってるんでね。

昔の自民党総務会なんてそれはもう、灰皿飛びましたよ。怒鳴り合いですよ。3時間、4時間やってましたんで。でもそれが自民党だ。

もう最近の総務会は私は出ていないけど、発言する人はごく少数になったりして自民党から闊達な議論が失われているとすれば、決していいことだと思わないですね。

【小長】今日石破さんのお話を聞いていましてね、まだ頭脳的にも身体的にもずっと若いですよ。ということは、再び総理大臣になられるチャンスは十分あるし、その覚悟を持って毎日過ごしていただきたいなというのが私の希望ですね。

■もう一度首相の意思はあるのか

【石破】どんな形で何が巡ってくるかわかりません、それはね。だけど、昨日よりも今日、今日よりも明日。少しマシな自分になっていたいなっていう積み重ねだと思うし。みんなそうだと思うんですけど。

角栄先生が言ってらっしゃいましたよね。「お前な、国会議員をやってればいつかは大臣にはなれると思う。努力すれば2、3回はなれると、すごく努力すると党三役になれる。しかしよく聞け、総理というのはなろうと思ってなれるもんじゃない」って。私2回聞きましたので直接。そんなもんだと思いました。そんなもんです。

――田中角栄さんは、「総理になるのは、天命だ」との言葉を残していますね。

【石破】そうおっしゃってましたね。「総理はなろうと思ってなれるもんじゃない、努力してなれるもんじゃない」って。私は、それを言われた時の場面をまざまざと覚えています。まだ国会議員になる前にね。

――もう一度、石破さんの上に「天命」が降りてきたらどうされますか？

【石破】そういう仮定のことに、お答えをいたしかねます。

----------

石破 茂（いしば・しげる）

衆議院議員

1957（昭和32）年生まれ、鳥取県出身。慶應義塾大学法学部卒。1986年衆議院議員に全国最年少で初当選。防衛大臣、農林水産大臣、地方創生・国家戦略特別区域担当大臣などを歴任。著書に『国防』『国難』『日本列島創生論』『政策至上主義』など。

----------

----------

小長 啓一（こなが・けいいち）

弁護士、元通商産業事務次官

岡山大卒後、通商産業省（現経産省）に入省、田中角栄氏の通産大臣・首相秘書官を務め、「日本列島改造論」の政策立案に関与し、通産事務次官を経てアラビア石油社長などを歴任、2007年に弁護士登録し島田法律事務所に所属、現在は産業人材研修センター理事長などを務める。

----------

----------

春川 正明（はるかわ・まさあき）

ジャーナリスト・関西大学客員教授

関西大学野球部で外野手として関西学生野球6大学リーグ戦で活躍。大阪生まれ、1985年読売テレビ入社。報道局撮影編集部を経て、「ベルリンの壁崩壊」取材をきっかけに報道記者に。神戸支局長、司法キャップ、大阪府警キャップを歴任し「甲山事件」「西成暴動」など数々の事件、事故、裁判などを取材。阪神大震災発生時の泊りデスク。1997〜2001年NNNロサンゼルス支局長。「ペルーの日本大使公邸人質事件」「スペースシャトル打ち上げ」「イチローのメジャーキャンプ」「コロンバイン高校銃乱射事件」「ガラパゴス諸島タンカー油漏れ事故」「ハワイ潜水艦とえひめ丸衝突事故」などを取材。帰国後はチーフプロデューサー、報道部長、執行役員待遇解説委員長を歴任。2007〜19年「情報ライブ ミヤネ屋」でニュース解説としてレギュラー出演。米大統領選挙（4回）、米同時多発テロ、米朝首脳会談、東日本大震災など国内外で現場取材。読売巨人軍・編成本部次長兼国際部長を経て2022月からフリーで活動。ジャーナリストとしてテレビ・ラジオ出演、執筆、講演など幅広く活動。関西大学客員教授。現在の出演番組はRSK山陽放送テレビ「イブニングニュース」、東京MXテレビ「堀潤Live Junction」、RSK山陽放送ラジオ「春川正明の朝から真剣勝負」、「春川正明のニュース直球解説」など。「LINEジャーナリズム賞 24年5月〜7月期」受賞。著書『「ミヤネ屋」の秘密 〜大阪発の報道番組が全国人気になった理由〜』（講談社＋α新書）趣味はメジャーリーグ観戦と宝塚歌劇鑑賞。

----------

（衆議院議員 石破 茂、弁護士、元通商産業事務次官 小長 啓一、ジャーナリスト・関西大学客員教授 春川 正明）