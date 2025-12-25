柴田ケイコ『パンどろぼう』（KADOKAWA）のアニメ化決定が発表された。アニメ『パンどろぼう』は2026年10月よりNHK Eテレにて放送される。

【写真】アニメ『パンどろぼう』の場面カット

『パンどろぼう』はじめ『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』『パンどろぼうとなぞのフランスパン』などシリーズ累計500万部を突破した、柴田ケイコが手掛ける人気絵本『パンどろぼう』。NHK Eテレでのアニメ化を記念して、ティザーPV&ティザービジュアルが公開された。また12月23日より、アニメ公式サイト・アニメ公式Xや作品公式YouTube・作品公式TikTokもオープンされている。

アニメ『パンどろぼう』は『映画クレヨンしんちゃん 激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』やTVアニメ「ラブライブ」シリーズを手掛ける京極尚彦が監督を務め、キャラクターデザインにはみやこまこ、アニメーション制作は「ドラえもん」シリーズ・「PUI PUI モルカー」など多くの名作を生み出したシンエイ動画が担当する。

また2月4日（水）~11 日（水）まで北海道札幌市にて開催される「2026 さっぽろ雪まつり」に アニメ『パンどろぼう』の出展が決定。「パンどろぼう」の雪像も登場予定となっている。

