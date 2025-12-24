ÂæÏÑÅìÉô¤ÇM6.1¡¡ÂæÅì¸©¤Ç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë24Æü¸á¸å5»þ47Ê¬¤´¤í¡¢ÅìÉô¡¦ÂæÅì¸©¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ±ûµ¤¾Ý½ð¡Êµ¤¾ÝÄ£¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï11.9¥¥í¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë¤Ï6.1¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
³ÆÃÏ¤ÎºÇÂç¿ÌÅÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¿ÌÅÙ5¼å¡áÅìÉô¡¦ÂæÅì¸©¢¦¿ÌÅÙ4¡áÆîÉô¡¦Ö¢Åì¸©¡¢ÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©¢¦¿ÌÅÙ3¡áÃæÉô¡¦¾´²½¸©¡¢ÆîÅê¸©¡¢±ÀÎÓ¸©¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¡¢ÂæÆî»Ô¡¢²ÅµÁ¸©¡¢²ÅµÁ»Ô¢¦¿ÌÅÙ2¡áËÌÉô¡¦ÂæËÌ»Ô¡¢¿·ËÌ»Ô¡¢Åí±à»Ô¡¢¿·ÃÝ¸©¡¢¿·ÃÝ»Ô¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¡¢ÉÄ·ª¸©¡¢ËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¢¦¿ÌÅÙ1¡áÎ¥Åç¡¦ß°¸Ð¸©
¡ÊÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë
³ÆÃÏ¤ÎºÇÂç¿ÌÅÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¿ÌÅÙ5¼å¡áÅìÉô¡¦ÂæÅì¸©¢¦¿ÌÅÙ4¡áÆîÉô¡¦Ö¢Åì¸©¡¢ÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©¢¦¿ÌÅÙ3¡áÃæÉô¡¦¾´²½¸©¡¢ÆîÅê¸©¡¢±ÀÎÓ¸©¡¢ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¡¢ÂæÆî»Ô¡¢²ÅµÁ¸©¡¢²ÅµÁ»Ô¢¦¿ÌÅÙ2¡áËÌÉô¡¦ÂæËÌ»Ô¡¢¿·ËÌ»Ô¡¢Åí±à»Ô¡¢¿·ÃÝ¸©¡¢¿·ÃÝ»Ô¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¡¢ÉÄ·ª¸©¡¢ËÌÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¢¦¿ÌÅÙ1¡áÎ¥Åç¡¦ß°¸Ð¸©
¡ÊÊÔ½¸¡§ÍåÍ§Ã¤¡Ë