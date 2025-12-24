堀未央奈「乾燥知らずのお肌に」冬メイクで信頼！愛用のメイク下地を紹介

堀未央奈さんが自身のYouTubeチャンネルに『家族とお出かけの日 一日中乾燥知らずメイク¨₊˚⊹』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれました！中には使用してコスメを紹介してくれる場面も。

■メイク下地

動画内で紹介されたのはこちら！

JILL STUART/イルミネイティングジェム セラムプライマー 税込3,850円（公式サイトより）

肌の透明感とツヤを叶えてくれるメイク下地！

堀さんはこちらを「乾燥肌の時期とかにも、乾燥知らずのお肌になるのでおすすめです」とコメントしながら紹介！

また、その仕上がりについて「パールっぽい感じというか、自然なツヤ肌になるので、トーンアップもすごいキレイにしてくれる」とツヤや肌のトーンアップ効果について言及。

そして「日本人の肌でも浮かない色味の下地が多いのですごくおすすめです」と他のいた時に関してもおすすめできると語っていました！

■動画もチェック

動画内ではメイクの様子を公開！愛用品も紹介されていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。