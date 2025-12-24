Power Bank¤¬¶¯¤¤¡ª¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/12/24
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î8Æü¡Á14Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ¥Û¥ï¥¤¥È
A1388N21¡ÊAnker¡Ë
2°Ì¡¡Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ¥Ö¥é¥Ã¥¯
A1388N11¡ÊAnker¡Ë
3°Ì¡¡Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼(10000mAh/20W/CX1+AX2) ¥Ö¥é¥Ã¥¯
DE-C44-10000BK¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
4°Ì¡¡Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼(10000mAh/20W/CX1+AX2) ¤·¤í¤Á¤ã¤ó(¥Û¥ï¥¤¥ÈX¥Ö¥é¥Ã¥¯)
DE-C44-10000WF¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
5°Ì¡¡Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼(10000mAh/20W/CX1+AX2) ¥Ö¥ë¡¼
DE-C44-10000BU¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
6°Ì¡¡´¥ÅÅÃÓ¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
BH-BZ40K¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
7°Ì¡¡Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼(10000mAh/20W/CX1+AX2) ¥Ô¥ó¥¯
DE-C44-10000PN¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
8°Ì¡¡Prime Power Bank (9600mAh 65W Fusion)
A1339N11¡ÊAnker¡Ë
9°Ì¡¡Power Bank (20000mAh 30W) ¥Ö¥é¥Ã¥¯
A1384N11¡ÊAnker¡Ë
10°Ì¡¡PowerCore III 10000 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
A1247N12¡ÊAnker¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¡Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ¥Û¥ï¥¤¥È
A1388N21¡ÊAnker¡Ë
2°Ì¡¡Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ¥Ö¥é¥Ã¥¯
A1388N11¡ÊAnker¡Ë
3°Ì¡¡Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼(10000mAh/20W/CX1+AX2) ¥Ö¥é¥Ã¥¯
4°Ì¡¡Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼(10000mAh/20W/CX1+AX2) ¤·¤í¤Á¤ã¤ó(¥Û¥ï¥¤¥ÈX¥Ö¥é¥Ã¥¯)
DE-C44-10000WF¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
5°Ì¡¡Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼(10000mAh/20W/CX1+AX2) ¥Ö¥ë¡¼
DE-C44-10000BU¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
6°Ì¡¡´¥ÅÅÃÓ¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
BH-BZ40K¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
7°Ì¡¡Çö·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼(10000mAh/20W/CX1+AX2) ¥Ô¥ó¥¯
DE-C44-10000PN¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
8°Ì¡¡Prime Power Bank (9600mAh 65W Fusion)
A1339N11¡ÊAnker¡Ë
9°Ì¡¡Power Bank (20000mAh 30W) ¥Ö¥é¥Ã¥¯
A1384N11¡ÊAnker¡Ë
10°Ì¡¡PowerCore III 10000 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
A1247N12¡ÊAnker¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£