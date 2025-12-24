じっと考える姿も絵になった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月23日の第2試合で、BEAST X・東城りお（連盟）が出場。試合中、長考に沈みながら何か思いついたようにパッと目を開いた瞬間があり、ファンから反響を得た。

【映像】「えげつない可愛さ」と評判の東城の表情

東城はグラビア、バンドなど麻雀以外でも幅広く活動する人気女流雀士。入場シーンでは華やかなヘアスタイルとスレンダーなスタイルのコラボが、毎回ファンを喜ばせる。試合中も表情豊かに心境を表現。2年ぶりのMリーグ復帰ながら、チームどころかリーグ全体の中心人物として注目されている。

今回注目されたのは、南2局にあった長考シーンだ。2万9500点持ちで僅差ながらトップ目にいた東城だが、2万8000点持ちで2着目のKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が親番からマンズの混一色仕掛け。9巡目までに3副露し、周囲から見てもテンパイは間違いないところだった。

東城の動きが止まったのは11巡目だ。伊達と同じカン四万待ちでテンパイまでたどり着いていたものの、持ってきたのは不要な八万。1枚もマンズが切れていない伊達に対してあっさり切れるようなものでもない。東城は椅子に少し持たれるように身を引いて卓上を眺めながら長考。そのうち何かに気づいたのか、少しずつ卓に身を乗り出すようになり、その後に意を決したように八万を切り捨てた。

この様子にファンからは「長考たすかる」「マジで可愛い」「えげつない可愛さだなおい」といったコメントが寄せられることに。その他の場面でも東城の表情が話題になっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

