犬の『便秘』サイン４選

犬も便秘になるとお腹が苦しくなり、体調にも影響を及ぼします。犬が便秘になったときに飼い主が対応できるよう、犬の便秘サインを把握しておきましょう。

1.排便姿勢をとるのにウンチが出ない

犬が排便の姿勢をとっているのにウンチがなかなか出ない、あるいはごく少量しか出ない場合は、便秘になっている可能性が高いでしょう。

便秘になると、いつものように力んでもなかなかウンチが排泄されないため、「長い時間、排便の姿勢をとっていたのにウンチが出なかったの？」という事態に陥りやすくなります。

2.ウンチの状態に変化がみられる

ウンチの状態で便秘サインを見極めることも可能です。

普段よりウンチの量が少ない ウンチがコロコロと硬い ウンチがいつもより細い

排泄されたウンチに以上のようなサインが現れていたら、便秘気味になっていることを疑い、水を多めに飲ませたり、食物繊維の含まれている食べ物を少量トッピングするなど対策してみましょう。

3.腹部が張っている

愛犬のお腹をいつものように撫でているとき、「あれ？いつもよりお腹が張っている気がする」と感じることはありませんか。これも便秘のサインです。

腹部が張っているとわかるほど排泄物が溜まっている状態なので、早めに対処してあげなければ苦しい思いをしますし、もしかするとなんらかの病気や体調不良が影響している可能性もあります。

4.元気がなく食欲も減っている

「最近、ウンチの回数が減っている」「量が減っている」と感じた時期に、犬の元気がなくなりぐったりした様子を見せていたり、食欲も減退している様子であれば、便秘によって体調を崩している可能性が疑われます。

便秘のときは、お腹が苦しく不快に感じているので、元気も食欲も落ちやすくなるのです。食欲不振は栄養失調にもつながりかねないので、早めに対処しましょう。

犬のウンチが出ない原因や治療が必要な状態とは

犬のウンチが出ない原因には、どのような理由が考えられるのでしょうか。また、今すぐに治療が必要な状態では、どのような症状を現しているのでしょうか。

犬のウンチが出ない原因

犬のウンチが出ずに便秘になる原因には、以下のような理由が考えられます。

水分補給が足りていない 食物繊維が過不足を起こしている ドッグフードを切り替えたばかり 運動不足 加齢による筋力低下 慢性的なストレス 病気や薬の影響

まずは水分不足や食物繊維の不足を疑い、水分補給を促したりドッグフードをウェットタイプに切り替える、食物繊維豊富な食べ物をトッピングするなどの対策を講じましょう。

今すぐに治療が必要な状態

もしも以下のような症状が現れたら、病気や重症化が懸念されるので、早めに動物病院へ連れていってください。

2日以上便秘が続いている 元気や食欲のない状態が続いている 嘔吐がみられる ウンチするときに痛がる お腹が膨れるほど張っている

この場合は、緊急性が高い可能性もあります。様子を見ずにすぐに獣医師に診察してもらいましょう。

まとめ

犬の便秘はさまざまな原因で引き起こされます。もしも危険な症状が現れていたら、緊急性が高い可能性も疑われるので、すぐにかかりつけの動物病院へ連れていきましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)