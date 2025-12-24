¡ÖÄÓ¿¢¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬°ìÈ¯¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡ÖÄÓ¿¢¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡ÖÄÓ¿¢¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»°½Å¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï2Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡ÖÄÓ¿¢¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤²¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÓ¿¢±Ø¤Ï¡¢»°½Å¸©°Ë²ì»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ø¡£
»°½Å¸©ºÇ½é¤ÎÅ´Æ»±Ø¤Ï¤Ê¤ó¤È¤³¤ÎÄÓ¿¢±Ø¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÓ¿¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÆÁ±Ê»û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÔÈþ·Ã¿À¼Ò¤Ê¤É¤ÎÍ³½ï¤¢¤ë»û¼Ò¤Ê¤ÉÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤¬Â¿¤¯ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô