FC東京が公式Xなどで発表

サッカーJ1のFC東京は22日、インスタグラムのフォロワー数が5800万人を超える世界的人気のガールズグループ「BLACKPINK」とのスペシャルコラボグッズを来年1月8日から発売すると発表。ファンの間にも衝撃が広がった。

FC東京は「BLACKPINK × FC TOKYO スペシャルコラボグッズ限定発売のお知らせ」として公式Xを更新。2026年1月8日からスペシャルコラボグッズを発売する。

同年1月16日からスタートするBLACKPINKのワールドツアー日本公演を記念した新たなコラボレーションで、「BLACKPINKの象徴的なデザインやファッションにインスパイアされたラインナップ」とした。

コンフィットTシャツ、ロゴフーディー、ジャガードタオルマフラー、ボールチェーン型キーホルダーがFC東京オフィシャルオンラインショップで発売される。突然の発表にX上では様々な声が上がった。

「まじ？」

「これは熱すぎるコラボやん」

「ぜんぶめちゃめちゃかわいいほしい」

「予想外すぎるコラボで草」

「FC東のセンスのよさ！」

「急にきた謎特大コラボ」

「かわいいめちゃ欲しいwww」

また、FC東京の公式サイトでは東京を拠点とするプロスポーツチーム、巨人、サンロッカーズ渋谷もBLACKPINKとのスペシャルコラボグッズを発売するとしている。



（THE ANSWER編集部）