今年もクリスマスまであとわずか。街はイルミネーションで華やぎ、その中を家族やカップルたちが肩を寄せ合いながら歩いていく――。今から17年前、2008年のクリスマスイブにも街には同じような光景が広がっていた。その電飾できらめく渋谷の街を見下ろす高級マンションの一室で、飯島愛は遺体で発見された。享年36歳。既に死後1週間ほどが経過していたという。

ビデオ女優出身で、タレントに転身して成功、そして自伝はベストセラーとなって「文化人」に。なぜ成功者となった飯島は、家賃60万円、80平米の一室で「孤独死」しなくてはならなかったのか。その突然の死はいまなお、我々に大きな謎を突き付けている。クリスマスイブの訪れを機に、彼女を知る関係者への取材から、その人生を追憶してみよう。

（「デイリー新潮」「週刊新潮」「週刊文春」などの記事や飯島の自伝を元に構成）

【写真】東大五月祭に大胆な姿で登場した在りし日の飯島さん。「お別れの会」の様子も

万引き、カツアゲ

まずは彼女が著した自伝を元に、人生を振り返ってみる。

故・飯島愛さん

飯島は1972年、江東区亀戸生まれ。3人きょうだいの一番上で下に弟が2人いた。会社経営者の父は躾に厳しく、鉄拳が飛んでくることもしばしばだったが、母は「あなたのためだから」と言うばかりだった。それでも優しい祖父が支えとなっていたものの、中1の時、その祖父が亡くなって以後、生活が荒れる。歌舞伎町に出入りし、万引きや、カツアゲをした金でディスコに入り浸った。家出をしては連れ戻されることを繰り返し、しばしば警察の世話になるように。やがて自宅を出て、男と同棲生活を始めた。

高校を中退し、六本木のクラブなどで働くようになったが、今でいう「パパ活」に手を染めたことも。そして旅行で訪れたNYに留学することを夢見て、「お金が欲しい」とビデオ女優としてデビュー。その直後、「ギルガメッシュないと」（テレビ東京系列）に大胆な衣装で出演すると、一躍人気を博し、タレントへと転身したのだ。

タレントから文化人に

レギュラー番組を何本も持つ「人気タレント」となった飯島が、「文化人」にまで位置づけられるようになったのは2000年。波乱万丈の人生を綴った自伝が、170万部を超えるベストセラーになった。著書の中では、妊娠、中絶、整形手術をしたことまで明かし、また父母との和解も記している。テレビドラマ化、映画化され、台湾でも翻訳出版された。とりわけ自らの居場所が見つからない女性たちに、大きな共感を持って受け止められたのである。

これを機にますます引っ張りだこになった飯島だが、この頃から心身を壊していく。身体は細り始め、収録に遅刻したり、ドタキャンしたりすることもあった。

ドタキャンと奇行

「週刊新潮」（2007年3月25日号）では、関係者の証言でその「奇行」を再現している。曰く、

「とにかく、朝は起きられなくて、昨年（注：2006年）夏頃から15〜30分現場へ遅刻することが多くなった。8月には、東京である大物作家と対談する予定だったが、飯島は朝起きられず、当日ドタキャンしたんです」（民放ディレクター）

ある時、約束の時間に飯島が現れず、マネージャーがマンションに迎えに行った。

「しかし、インターホンを何度押しても彼女は出てこない。仕方がないので合鍵を使いドアを開けたが、内側からチェーンが掛かっていたという。中には意識が朦朧としている飯島がいたのですが、いくら呼びかけてもチェーンをはずそうとしない。それどころか、飯島は警備員に通報してしまい、トラブルになったんです」（テレビ局関係者）

所属事務所も困り果てていた。

「彼女の携帯に電話をしても全く連絡が付かない。マネージャーらが彼女のマンションに行っても誰もいない。困った事務所スタッフは、交代で三日三晩彼女のマンションの前で張り込んだとか」（民放ディレクター）

所持金は10万円

2007年には腎盂炎による体調悪化を理由に、芸能界を引退。以後はブログを更新しながら、女性のために避妊具を販売する会社の起業や、エイズ撲滅キャンペーンにも取り組んでいた。

しかし、その後も奇妙な言動は続いた。

「週刊新潮」（2008年3月27日号）によれば、飯島は3月11日更新したブログに、

〈10万円にな（注：ママ）ちゃった。正式には9万8000円だけど（中略）で、金がない。で、困っている〉

と所持金が10万円になったと記し、

〈キスした日にHをする傾向にある〉

〈ずっと…Hしてません。（注：原文は実名。大手IT企業の）社長が好きでしたが、相手にされませーーん〉

もっとも、彼女には、これまでに稼いできただけの貯蓄が十二分にあり、前述の終の棲家となった家賃60万円の高級マンションに暮らしていた。父親に聞いても、「娘が困っているなんて聞いたことがありません」と言うから、孤独を紛らわすため、世間の関心を引こうとした書き込みだったのかもしれない。

「何で死んじゃったの？」

こうして身体と心が壊れ行く中、飯島から電話をもらったと証言（「週刊新潮」2009年1月15日号）していたのは、知人の出版プロデューサー・高須基仁氏である。

「彼女と最後に話したのは、三浦和義さんがアメリカで自殺した直後でした」

「ロス疑惑」の三浦知義氏がロサンゼルスの留置場にて自殺を遂げたのは、2008年10月。彼女の死の2か月前である。

「久しぶりに彼女が電話してきて、“三浦さんは何で死んじゃったの？”って尋ねるので、僕は“自殺だよ”と答えました。彼女はそれを聞いて“やっぱりそうだよね”ってね。僕は“おい、飯島、お前は殺されたって死なねえよな”って言ったのが、彼女に掛けた最後の言葉」

弱々しい声で

「元気？ ご飯でも行こうよ」

亡くなる直前には、芸能界で「親友」とも言われていたモト冬樹のところにも電話を入れている。モトは後に（「週刊新潮」2018年12月27日号）こう回想している。

「今になって考えるとだけど、電話越しの声がいつもより弱々しかったんだよね。でも、その時、オレ仕事が忙しかったの。だから、いつもと同じ軽い調子で、“また今度、時間がある時にな”って断ってしまって」

実はこの頃、心身の病が深刻化し、飯島は医師にかかっていた。エイズ撲滅の運動で知り合った、赤枝恒雄医師（元衆議院議員）である。赤枝氏は「週刊文春」（2023年12月23日号）でこう証言している。

「愛ちゃんは引退後、精神的に不安定になっており、亡くなる一カ月前まで私の診療所の二階で実質上の入院生活を送っていたのです。片頭痛や耳鳴りを訴え、『てめえコノヤロー！』という幻聴が聞こえると話していました。当時の彼女はとにかく何かに怯えた様子で、独りになることを怖がっていました」

その後、「退院」はしたものの、

「それから10日ほど経った12月15日の真夜中に、突然、診療所に現れたのです。愛ちゃんは3、4時間ベッドに座っていたのですが、明け方になって『もう大丈夫。一人でもやっていけそうだから』と自分に言い聞かせるように言って帰っていきました」

死亡推定日はその3日後だった。遺書はなかった。突然の死はおおいに謎を呼んだが、後に死因は「肺炎」と発表された。

7万2000件の書き込み

彼女が亡くなった後、世間を驚かせたのは、両親によって運用が継続されたブログに、彼女に向けてのメッセージが多数寄せられ続けたことである。「あいちんは元気かな？？って おかしいかもしれないけど…まだ何処かに居そうでさ…」「愛ちゃん いつも助けてくれてありがとう 私、愛ちゃんの愛にいつも救われてるょ。。。」。こういった書き込みはブログが2015年に閉鎖されるまで、7万2000件にも及んだ。

飯島の死後10年経ち、前述のモトはこんな思いを抱いたという。

「あの時、会って話していたら、悩みなんかを聞くことが出来たかもしれないね。そうしたら……。アイツと付き合って味わう、唯一の後悔だな」

墓参りに行ったことは一度もない。

「だって、飯島はあそこにいないじゃん。でも、年に何度か必ず思い出しますよ。一緒に行った場所にたまたま行った時とか、ふと、ね。遊びに行ったり旅に行ったりした時も、飯島がいたら面白いだろうな、と思う。彼女がいなくなっちゃった分、芸能界がつまんなくなっちゃったなあとか、ね」

突然の死から17年。この日本には、モノにも金にも満たされながら、なお心の空白に苦しむ人々が少なくない。芸能界でゼロから上り詰め、スポットライトを浴びながらも、その陰で言いようのない孤独と戦い続けた飯島愛。17回忌を過ぎた今でも彼女が人々の記憶から決して消えない理由は、そこにあるのかもしれない。

