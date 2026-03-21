バブル崩壊からウィンドウズ95の発売まで、今につながる変化が起きていた1990年代。どこか投げやりな気分が蔓延していた世紀末ニッポンに飯島愛は突如として現れた。没後18年。「飯島愛と90年代という時代は驚くほどリンクしている」と話すのは、「飯島愛のいた時代」（太田出版）を上梓したアダルトメディア研究家の安田理央氏だ。【写真】（16）飯島愛の出演料は1本500万円 AV出演期間2年で“本番”したのは3本だけ◇