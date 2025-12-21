この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

警鐘！「グルテンフリーパンで健康になれるとは限らない」4つの危険ポイントを専門家が徹底解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「グルテンフリーパンに潜む危険な材料とは？４つのポイント」と題し、健康パンの専門家・むらまつさき氏が、流行りのグルテンフリーパンに含まれる思わぬリスクについて語った。むらまつ氏は、健康やダイエットのためにグルテンフリーパンを選ぶ人が増えている中で、「市販の約7割のグルテンフリーパンが、グルテンを脱ぐ代わりにある危険な材料を大量に配合している可能性があります」と注意を呼びかける。



健康意識の高い視聴者に向けて、「せっかく健康のために買ったグルテンフリーパンを、無駄にしないために4つのポイントを必ずチェックしてください」と語るむらまつ氏。まず、市販パンの“原材料名”をよく見ることで砂糖の量が推定できるとし、「砂糖が上位3番目以内に入っていれば、それは砂糖メインのパン。健康には向きません」と強調。さらに、「ショートニングやマーガリンが使われていないか」も重要ポイント。「マーガリンやショートニングは心臓病のリスクを高めるトランス脂肪酸が多く含まれています。健康のためにグルテンフリーパンを選んでいるのに、病気のリスクが高まるなんて嫌ですよね」と危機感を示した。



3つ目は「添加物」。むらまつ氏は「原材料名のスラッシュ以降は添加物。特に乳化剤、増粘剤の有無をチェックしましょう」と具体的な見分け方を伝授。最後の4つ目は「メインの材料が米粉かどうか」で、「コーンスターチやタピオカ粉メインのものは血糖値が上がりやすい上に食物繊維が少なく、健康志向の人には不向き」と解説した。



「グルテンフリーなら何でもいいって思いがちだけど、それだけでは逆効果になる可能性も。本当に健康的なパンを選ぶには、今回お伝えした4つのポイントを守ってください」とアドバイス。番組の締めくくりには、「全てのポイントを満たす市販品はほぼゼロ。材料が見える“自家製パン”も選択肢。40分で作れる健康米粉パンキットにも挑戦を」とし、「あなたのパンの食べ方、付き合い方ガラッと変わる」と呼びかけた。むらまつさき氏の今後の発信にも注目だ。