個性的な方法で喜ぶ子犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で22万9000回再生を突破し、「ジャンプww」「うさぎかと思った(笑)」「キュン殺です」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：あまりしっぽを振らない子犬→『感情が分かりづらい』と思いきや…とんでもなく可愛い『喜びの表現方法』】

「おて」に成功した子犬さん

TikTokアカウント「uni2990917」の投稿主さんは、マルチーズとポメラニアンのミックス『うに』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。まだパピーのうにちゃんは、絶賛トレーニング中！！「おすわり」や「おて」など、基本的なコマンドを覚えている真っ最中なのだそうです。

小さいけれど賢いうにちゃんは、すぐに「おて」をマスターしたそう。この日も、投稿主さんが「おて」と言って手を差しだすと、前足を大きく振りかぶって手のひらにチョコンと乗せました。あまりにも可愛い「おて」に、早くもキュンキュンしてしまいます…♡

しかし、うにちゃんは尻尾を振って喜ぶことが少ないのだそうです。

まさかの喜び方にキュン♡

「おて」が成功して嬉しくなってしまったうにちゃんは、その場でピョーンと縦ジャンプ！飛び出したおもちゃのような豪快なジャンプで、喜びを表現したのでした。実は、この特大ジャンプがうにちゃんの「嬉しい」の合図なのです。

着地したうにちゃんは、そのままの勢いで投稿主さんの元へ。「もっと褒めて～」と言わんばかりに、手にしがみついたり擦り寄ってきたりするそうです。可愛らしいうにちゃんの「おて」と「喜び方」に、思わずホッコリしてしまうワンシーンなのでした！

この投稿には、「飛び跳ねるとこがもう最高」「黒ひげ危機一発みたいで可愛い」「おてからのリズム感がいいw」など、多くのコメントが寄せられています。

首を傾げる角度が…！！

生まれたばかりのうにちゃんにとって、投稿主さんとの暮らしは「初体験」だらけです。なにか気になることがあると、大きく首を傾けてみせるのだとか。まるでフクロウのように90度まで首を傾げるうにちゃん。その可愛さは、思わずぎゅっと抱きしめたくなるほど…♡

そのあとも、右へ傾け、左へ傾け、しばらく首を動かし続けていたといううにちゃん。器用に首を傾げるうにちゃんを、投稿主さんは「首傾げ上級者」と形容しています。これからの成長が楽しみですね！

TikTokアカウント「uni2990917」には、他にもうにちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「uni2990917」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。