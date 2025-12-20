¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³¡¼Åìµþ Âæ¾ì¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡×¤òÄó¶¡¡¡2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é
¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³¡¼Åìµþ Âæ¾ì¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é2·î28Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥°¥é¥¹²¼ÁØ¤Ë¤¤¤Á¤´¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¤ò½Å¤Í¤Æ4ÁØ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ë¥Ð¥é¤Î¹á¤ê¤Î¤¤¤Á¤´¥¼¥ê¡¼¤ò½Å¤Í¡¢¥¼¥ê¡¼Æâ¤ËÎØÀÚ¤ê¤Î¤¤¤Á¤´¤Î²Ì¼Â¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹¤ä¥µ¥Ö¥ì¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¾åÁØ¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¤¢¤Þ¤ª¤¦¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥ß¥ó¥È¡¢¶âÇó¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¾þ¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
¾ì½ê¤Ï2³¬¡ÖThe Lobby Cafe¡×¡£Äó¶¡»þ´Ö¤Ï¸á¸å1»þ¤«¤é5»þ¤Þ¤Ç¡£ÎÁ¶â¤Ï3,000±ß¡¢ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡£1Æü10¿©¸ÂÄê¡£