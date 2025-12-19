この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶氏が耳鳴り改善法を公開!『【耳鳴り・難聴】薬を飲んでも変わらない方へ!毎日3分手をもむだけで、耳鳴りが改善した方法を教えます!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏が『【耳鳴り・難聴】薬を飲んでも変わらない方へ!毎日3分手をもむだけで、耳鳴りが改善した方法を教えます!』という動画を公開した。この動画では、耳鳴りや難聴に悩む人に向け、3つの手の反射区を刺激するセルフケアが紹介されている。



音琶氏によれば、腎臓の疲れが耳鳴りや難聴の一因となることがあるという。今回の手もみセラピーでは、耳に直接関わる反射区に加え、腎臓やストレスに関連する反射区も刺激していく構成となっている。



最初に取り上げられるのは「耳鼻の反射区」である。この反射区は両手の薬指と小指の爪のわきに位置し、左手は右の耳鼻、右手は左の耳鼻に対応している。押し方は、反対の手の親指と人差し指で爪のわきを挟むようにして7秒間保持し、これを3回繰り返す。指先だけは反射が反転するため、左右の対応に注意が必要だと音琶氏は説明している。



次に紹介されるのは「腎臓の反射区」である。場所は両手のひらのほぼ中央で、中指から下がった位置にある。親指の腹全体を使い、垂直に7秒間押す動作を3回繰り返す。音琶氏は、押した際に手のひらが大きくへこむ場合、体に余分な水分が溜まっているサインであると述べている。体がむくんでいると冷えやすくなるため、腎臓の反射区をしっかり刺激することが重要だという。



最後に示されるのは「大脳の反射区」である。ストレスは耳鳴りを悪化させる要因の一つであり、この反射区を押すことでストレスの緩和を図る。場所は両手の親指の先端部分で、左手は右脳、右手は左脳に対応している。反対の手の人差し指を曲げ、その角を使って親指の先端を7秒間、3回押す。押した部分がへこんだり赤くなったりする場合は、脳が疲れているサインだと音琶氏は指摘している。



音琶氏は、これらの反射区を1日に3回から5回、最低でも2週間は継続することを勧めている。手のひらはこまめに押すほど改善が早まるとも述べられており、継続的な実践が鍵となる。また、実施中は水分を取ることで老廃物を流しやすくなるという。



親指で押すのが負担になる場合は、手を少し回転させて角度を調整したり、専用の道具を使ったりする工夫も紹介されている。道具を使えば、安定した圧を加えやすくなり、手指への負担も軽減される。



耳鳴りは日常生活に大きなストレスをもたらすものである。薬を服用しても変化が見られない方にとって、場所や時間を選ばず実践できるこの手もみセラピーは、手軽な選択肢となり得る。